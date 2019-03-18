【紅米速報】升級版Note 7 Pro　入門紅米7

紅米Note 7（即港版紅米Note Seven）行貨即將開賣，而內地剛剛亦舉行Redmi春季新品發布會，宣布推出Redmi Note 7 Pro以及Redmi 7。



Note 7 Pro外形與Note 7相同，同樣採用6.3吋水滴形屏幕，但處理器就由Snapdragon 660升級至Snapdragon 675，提供6GB RAM、128GB ROM。新機另一大賣點是搭載4,800萬像素主鏡頭，官方表示拍攝能力媲美其他品牌、定價3,000人民幣的旗艦機手機。順帶一提，Note 7 Pro支援P2i生活防水潑濺，同時兼容18W快速叉電，官方指1小時43分鐘即可將4,000mAh電池叉滿。Note 7 Pro定價$1,599人民幣，明日（3月19日）上午10時開始預售，星期五（3月22日）上午10時開賣。





至於Redmi 7入門機，主攻年長用家，加入一系列特點別功能，包括6.26吋水滴形，同時加入大字體模式；4,000mAh電池，配合一系列省電功能，待機時間長達400小時以及獨立喇叭，音量比上代增大40%，加上「超大音量模式」將聽筒音量加大。硬件上，搭載Snapdragon 632處理器、1,200萬像素主鏡頭/200萬像素景深鏡頭。售價方面，2GB RAM/16GB ROM 售699人民幣、3GB RAM/32GB ROM售799人民幣、4GB RAM/64GB ROM售999人民幣，即日晚上6時開始預售，下星期二（3月26日）上午10時開賣。