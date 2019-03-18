荷里活製作科學電影　太空館、科學館有得睇

去香港太空館或香港科學館睇戲，相信大家都想到天文方面的電影，但有否想過可欣賞到一些荷里活製作？



為慶祝人類登月50周年，以及向去年離世的著名物理學家史提芬霍金教授致敬，康樂及文化事務署電影節目辦事處、香港科學館和香港太空館聯合籌劃的「科幻有理2019」，精選三齣以科學為主題的影片，劇情發人深省，亦充滿娛樂性。



不少人默默為太空工作貢獻良多，改編自真人真事的《NASA無名英雌》（2016）就是講述三位黑人女數學家跨越種族和性別歧視，以她們的專業協助美國太空總署計算太空人約翰格倫飛上圍繞地球的軌道，並核實其安全返回的軌迹方程運算。影片獲2017年美國演員工會獎最佳電影集體演出、2017年美國土星獎最佳動作/歷險電影等獎項。



另一齣精選有關太空的影片，則是根據1970年美國太空總署第三次登月任務的事故改編而成的《太陽神13號》（1995），講述三位太空人置身於損壞了的太空船，為生死存亡奮力搏鬥。導演朗侯活務求逼真，在美國太空總署的減重力飛機上拍攝太空中無重力的場景，並聘請了美國太空總署的技術人員為演員提供太空飛行控制的培訓。影片獲得多個獎項，包括1996年奧斯卡金像獎最佳音響效果和最佳剪接、1996年英國電影學院獎最佳視覺效果獎和最佳藝術指導。



愛迪雷美（Eddie Redmayne）在《霍金：愛的方程式》（2014）演活著名物理學家史提芬霍金的故事，難怪連霍金本人都說：「看着愛迪雷美的樣子，我就像在看我自己。」影片獲2015年奧斯卡金像獎最佳男主角、2015年金球獎最佳男主角（劇情類）等獎項。

每場電影放映後均設映後談，由科學教育工作者主講，透過電影探討不同科學領域，科學與電影愛好者萬勿錯過。



「科幻有理2019」

日期：4月13日、4月21日、4月19日及4月26日

地點：香港科學館演講廰、香港太空館演講廰