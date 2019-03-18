《NIGOLDEN EYE® VOL.1》大量KAWS真迹現身拍賣會

雖然由其一手創立的BAPE®（A BATHING APE®）早已於2011年易手，但NIGO®（長尾智明）作為日本裏原宿最具代表性潮牌的創辦人，其一舉一動至今仍然係充滿話題性。就好似NIGO®於2014年及2015年就先後委託知名拍賣行為其舉行《NIGO®：一生二命》及《RETURN OF THE NIGO®》兩個拍賣會，將他多年來收藏的罕有玩具、家品、藝術畫作及名錶首飾狠狠地「斷捨離」，兩次拍賣會共200多件拍賣品成交額加埋成3千幾萬，但如果你有睇過當年億萬少年NIGO®親自粉墨登場的《NIGOLDEN EYE》或者介紹名人家居的電視節目《仕立屋番長》，就肯定知道佢啲珍藏絕對唔止得咁少！



日前，NIGO®就於社交平台透露，即將於4月1日在香港舉行第三次拍賣會《NIGOLDEN EYE® VOL.1》，是次拍賣會33件拍賣品入面，其中23件都係同KAWS有關（其他都是藝術家FUTURA及STASH作品），而且基本上全部都係NIGO®當年（梗係講緊掌舵BAPE®印Tee好似印銀紙嗰時）邀請KAWS為其特別訂製，所以應該都係世上唯一的珍藏品。當中估價最貴及最平的拍賣品係KAWS於2005年所畫的《THE KAWS ALBUM》畫作及BAPE® BAPESTA CHOMPERS波鞋，兩者估價分別為HK$6,000,000至HK$8,000,000及HK$500至$800，而另一套五隻以強化玻璃纖維塑料打造的KAWS ASTRO BOY Figure，每隻獨立分開拍賣估價都成HK$600,000至HK$800,000，想集齊成套即係又要幾百萬，整個拍賣會成交額保守估計都肯定過千萬，難怪NIGO®咁好心情又走去著名高級珠寶品牌JACOB & CO.度訂製HUMAN MADE®北極熊鑽石吊牌連頸鏈啦！