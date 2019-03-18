Ladies' Night：睇潮流熱話　壞車都不怕

【88.22卡無瑕白鑽 估價1億】

重達數十卡的巨型白鑽不時在拍賣場上出現，但超過50卡兼達頂級顏色及無瑕橢圓形鑽石則甚為罕見，據說拍賣史上只曾出現過3顆超過50卡的橢圓形白鑽。

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【點着都型！Jimmy Choo限量版Logo連帽衞衣】

連帽衞衣絕對是現今女生的搭配神器，唔單只百搭，最重要是無論怎樣穿都好看。如果你是經典鞋王Jimmy Choo的忠粉，在春夏廣告大片中除可欣賞到新季的手袋和鞋履，應該會留意到女模穿上一件品牌Logo的連帽衞衣，非常有型，而這款衞衣終於在線上限量發售喇！

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【LV耳機 名牌聯乘時尚聽歌】

法國名牌Louis Vuitton出品的包包，是不少女士的至愛，如想找款耳機來襯包包的話，不如考慮Master & Dynamic與Louis Vuitton合作推出的真無線耳機Louis Vuitton Horizon……

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【《小飛象》飛入時尚界 同LOEWE合推別注系列】

真人版《小飛象》於月底上映，無獨有偶LOEWE最近推出的別注系列同樣以這經典動畫為靈感，將可愛的《小飛象》融入到品牌高級又精緻的皮具和服飾中。

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【Brunello Cucinelli 奢華民族服】

演繹民族風格有不同方式，意國奢華針織服品牌Brunello Cucinelli，就向以低調簡約、富自然氣息的民族風格設計，深得講究質料及設計的時裝名人明星包括Bradley Cooper、Leonardo DiCarprio、Blake Lively還有富豪紳士所捧場。品牌春夏季設計以多元文化為設計主題，以真實感的工藝，展現出天然纖維及材質樸素的真實觸感。

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【文青女必着：人氣插畫師聯乘ASICSTIGER談戀愛】

日本知名插畫師Yu Nagaba（長場雄）其作品擁有強烈的文青風格，簡約的黑色線條就能描繪出令人印象深刻圖像。最近這位文青風插畫師與ASCSTIGER合作，以東京男女的戀愛故事為主題，來說出男孩在涉谷和新宿為心儀對象拍照的故事，設計一系列全新GELSAGA鞋款及服飾，包括T-Shirt及帽子。

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