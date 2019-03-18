【決性11點】半夜撞正三角底褲

唔少女性都會有所謂嘅閨密，而有啲閨密親密嘅程度原來好誇張，亦因此而引伸出呢位女網民嘅問題。佢話閨密拍拖半年兼同居兩個月，而佢亦經常上去對方屋企過夜。佢話：「因為佢哋個單位有客房，所以我好多時都會喺佢度留宿。點知我發現佢個男友嘅行為相當古怪，半夜我起身去客廳飲水時，發現佢男友總係着住條三角底褲，而佢去廁所又經常唔閂門，搞到我有次推門入去時，見到佢喺度開緊細，而最離諎就係佢哋間房，經常傳嚟呻吟聲，同埋佢男友嘅叫床聲！大佬呀，有個女客人喺度㗎，你可唔可以唔好咁變態呀？」



網友神回應：



是旦通粉：佢真係好變態呀，明知有女仔喺度點會唔閂廁所門，仲要半夜着住條三角底褲周圍走，佢真係唔識尊重其他人，快啲同你姊妹講，等佢咪同呢條變態佬一齊。



超級宇宙痕：人哋好地地二人世界，你就成日走上去過夜，仲要偷聽人哋喺度親熱，最變態嗰個反而係你喎。嗱，係咪人哋親熱冇閂門呀，我真係唔信囉。



長沙灣Petty：邊能夠着住條底褲周圍走㗎，佢連一條短褲都冇咩？大庭廣眾嚟㗎，一於送條短褲畀佢，等佢知道乜嘢叫做禮貌。



總有條村喺左近：我好懷疑個男嘅係特登咁做，費事你成日上嚟之餘，又唔使直接同女友講，等對方叫你咪上嚟，其實你有冇諗過你喺度打搞緊人哋呢？