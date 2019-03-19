這稱呼配合你才迴腸和蕩氣---估謝霆鋒歌仔

世事往往出人意表。當謝霆鋒近年愛上揸鑊鏟，喜歡衫架掛意大利粉時，點諗到他竟然重拾電結他，日前在亞博戶外騷擔任壓軸演出，再一次拎起電結他，和百人大樂隊一同夾Band，一時間Rock n roll never die的霆鋒歸位了！不過我們今日暫且不Rock n roll，倒是一起來回顧霆鋒浪漫的一面吧，你見他煮食時灑鹽個樣就知何謂浪漫吧！



今天這首歌，推出時帶來不少疑問，首先歌名《玉蝴蝶》是甚麼意思呢？據當年霆鋒在電台做訪問時透露，玉蝴蝶其實是他某天經過花店時，偶然發現的一盆植物，由於長得太美，一下子詮住了霆鋒的目光，於是逕自走入花店詢問，一問之下才知道這植物稱為「玉蝴蝶」，問長問短後，霆鋒當然很識做，買下這株有着美麗名字的「玉蝴蝶」。如此曲折的邂逅故事，霆鋒跟林夕說起了，而相遇玉蝴蝶來到林夕手上，當然更催化為一件美麗到不行的事情，因為夕爺早早就發現「菲」這個字(講個「菲」字啫，無講邊個呀！)本來就跟蝴蝶的形態很相似 (大家運用一下想像力)，於是夕爺便寫下了這首「這稱呼配合你才迴腸和蕩氣」的《玉蝴蝶》。至於歌詞中提到的「戀生花」、「風之紗」、「夫斯基」、「早優生」，早年網絡上已經拂拂掦掦討論過，不過當事人一日沒有說明，其他人的解讀都不能作準，本尊認為較可信的說法是「戀生花」、「風之紗」、「夫斯基」、「早優生」其實都是植物的名稱，而這也可說最貼切「玉蝴蝶」此主題。其實首歌都聽了這麼多年，要考究的都考究過了，不如還原基本步---「怎稱呼也在這個世界尋獲你」---只要夠喜歡，無論對方叫春嬌志明郭靖黃蓉歪豬傻強包美麗喪輝，都會喜歡都會愛，畢竟名字只是一個記號，而記號的載體才是存在的意義，也是你即使活得焦頭爛額都不想忘記而縈繞的名字。



值得一提，此歌的編曲非常優美，30多秒Intro由鋼琴緩緩奏起，鋪陳格局就如一首協奏曲(夫斯基也像你？)，在霆鋒強調搖滾的音樂年代，這實在是少有的含蓄，也更顯歌曲的纏綿與迴腸蕩氣。





《玉蝴蝶》

作曲：謝霆鋒

作詞：林夕

主唱：謝霆鋒



如何看你也似樹蔭 如何叫你會有共震

靈魂化作法語日語 同樣也是靈魂

如何叫你最貼切合襯 如何叫你你會更興奮

連名帶姓會更接近你 還是更陌生



要是完全忘了姓氏 也沒有本身的名字

總記得神情和語氣

無字暗語 你也心中有知



我叫你玉蝴蝶 你說這聲音可像你

戀生花也是你 風之紗也是你

怎稱呼也在這個世界尋獲你



你哪裏是蝴蝶 然而飛不飛一樣美

夫斯基也像你 早優生更像你

這稱呼配合你才迴腸和蕩氣

改得多麼入戲



如何拍攝你也入勝 如何叫你會更動聽

長城變作世界名勝 同樣也是長城

如何叫你會引致幻聽 如何叫你你最有反應

連名帶姓會怪我任性 還是太偽正經



要是完全忘了姓氏 也沒有本身的名字

總記得神情和語氣

無字暗語 你也心中有知



我叫你玉蝴蝶 你說這聲音可像你

戀生花也是你 風之紗也是你

怎稱呼也在這個世界尋獲你



你哪裏是蝴蝶 然而飛不飛一樣美

夫斯基也像你 早優生更像你

這稱呼配合你才迴腸和蕩氣

改得多麼入戲



你要養分和露水在盤內 小心灌溉

其實你是盤盤栽不要緊

是人是物仍然維護你 代號亦是任我改



我叫你玉蝴蝶 你說這聲音可像你

戀生花也是你 風之紗也是你

怎稱呼也在這個世界尋獲你



你哪裏是蝴蝶 然而飛不飛一樣美

夫斯基也像你 早優生更像你

這稱呼配合你才迴腸和蕩氣

改得多麼入戲





聽歌時間：https://bit.ly/2m5zQyY

