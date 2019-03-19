果粉聚焦：即日有得賣！　全新iPad Air、iPad mini

最近幾天中外廠商都有重量級Gadgets推出，Apple也是其中之一，剛剛就發表了全新iPad Air及iPad mini，殺果粉一個措手不及。



新版iPad Air內建10.5吋設計，並配備Retina屏幕，支援原色調技術，尺寸比上一代增大了20%，所擁有的像素亦增多超過50萬。而iPad mini則擁有7.9吋屏幕，一樣採用了Retina顯示技術，支援寬廣色域，亮度提升25%之多。



兩部新機均升級使用A12仿生晶片，iPad Air的效能表現及圖像處理效能，分別提升了70%及兩倍；而久久未有更新的iPad mini，使用新晶片後也獲得3倍的效能提升，圖像處理速度更快了9倍，嫌舊mini慢的用戶終於有誘因升級。特別一提，兩部新機均支援第一代Apple Pencil（需另購），而iPad Air另設有智慧型鍵盤可供獨立購買。



全新iPad mini及iPad Air備有銀色、太空灰及金色外觀，各提供64GB或256GB儲存空間，以及Wi-Fi或流動網絡型號選擇。兩款新機即日起於apple.com/hk、Apple Store app及Apple Store發售，今天訂購，最快3月28日到貨。