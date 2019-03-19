IB攻略：IB學生　加國升學3大須知

筆者過往着墨較多於英、美、澳洲升學諮詢，今回講吓IB學生遠赴加拿大讀書又如何？加拿大大學讀幾多年，收生準則又係點樣呢？立即為你分解！



1.加拿大頭5名的大學：



根據Times Higher Education （THE）的大學排名：



1.University of Toronto

2.University of British Columbia

3.McGill University

4.McMaster University

5.University of Montreal



排名經常都轉，究竟邊幾間係香港IB學生時常都會揀嘅呢？我會說加拿大的頭3名，係首選。原因係只有頭3名，名列大概全球大學50名內，但係一跳出來，例如第4名的Mcmaster已經接近全球大學排名第100了。講番香港大學、科技大學、中文大學都係50名內，所以IB學生考得好嘅，通常唔會揀其他多倫多、Mcgill或UBC的大學。



2.加拿大大學對IB收生的要求：

一般而言，名校例如Toronto、Mcgill收生分數大概係IB37-38分左右。當然學生要留意每個科目的收生要求，同埋科目要求。



3.加拿大大學讀幾多年：

加拿大大學一致讀4年，一年分2個Term，分別係Fall同Winter，即係秋季和冬季時段，所以4年一共有8個學期。大學一樣係採用Credit制度，同學可以選擇某些學期讀多少少，之後可以輕鬆，或者掉番轉都得。不過，有一樣係，如果學生想要讀專業學位，例如醫科、法律等等，加拿大同美國一樣，全部都要等學生畢業有第一個學位，先可以報讀。同埋，學士學位一定要同專業學位類同，例如你想報醫科，但係學士係社會科學畢業，咁你就要重新嚟過喇！



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣