IB攻略：IB學生　加國升學3大須知

筆者過往着墨較多於英、美、澳洲升學諮詢,今回講吓IB學生遠赴加拿大讀書又如何?加拿大大學讀幾多年,收生準則又係點樣呢?立即為你分解!



1.加拿大頭5名的大學:



根據Times Higher Education (THE)的大學排名:



1.University of Toronto

2.University of British Columbia

3.McGill University

4.McMaster University

5.University of Montreal



排名經常都轉,究竟邊幾間係香港IB學生時常都會揀嘅呢?我會說加拿大的頭3名,係首選。原因係只有頭3名,名列大概全球大學50名內,但係一跳出來,例如第4名的Mcmaster已經接近全球大學排名第100了。講番香港大學、科技大學、中文大學都係50名內,所以IB學生考得好嘅,通常唔會揀其他多倫多、Mcgill或UBC的大學。



2.加拿大大學對IB收生的要求:

一般而言,名校例如Toronto、Mcgill收生分數大概係IB37-38分左右。當然學生要留意每個科目的收生要求,同埋科目要求。



3.加拿大大學讀幾多年:

加拿大大學一致讀4年,一年分2個Term,分別係Fall同Winter,即係秋季和冬季時段,所以4年一共有8個學期。大學一樣係採用Credit制度,同學可以選擇某些學期讀多少少,之後可以輕鬆,或者掉番轉都得。不過,有一樣係,如果學生想要讀專業學位,例如醫科、法律等等,加拿大同美國一樣,全部都要等學生畢業有第一個學位,先可以報讀。同埋,學士學位一定要同專業學位類同,例如你想報醫科,但係學士係社會科學畢業,咁你就要重新嚟過喇!



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣