廣島尾道　文青風味「一人」麵包店

愛貓之人，一定聽過在廣島尾道的「貓之細道」，這條多貓、多貓彩繪、多貓石的小斜道，隱藏在一堆老房子間。但你可知道，這附近原來還有一麵包小店，店「小」得僅能容一人買包，卻總是大排長龍。深藏斜巷中的它，店面滿有昭和味道，它是當地非營利組織「老房再生計劃」最成功例子，這所曾被荒廢的老木房，透過職人麵包師的手藝，已重生成人氣小店。



聞說每天下午3時前，小店的麵包都會賣光，有心人都會特意早上來。它店面很小，客人僅能站在一「電話亭」大小的空間中揀麵包，買完轉身在廚房小窗中付費。由於空間小，不能放太多麵包，故麵包師傅都要整天在她的小廚房中，不斷細量製作麵包，客人都可透過玻璃窗，看到她的辛勤製作。店子雖小，布置卻很用心，店外不但有漂亮的小花盆作裝飾，它還特意放置了數張椅子，客人都可坐下，拿起設置在店門外的CD機聽筒，聽着柔和的預設音樂，在街角細意品嘗手中新鮮出爐的麵包，整條街都會飄散着麵包香，你會赫然發現，街邊吃麵包原來都可以很「文青」。



小貓之手麵包工場（ネコノテパン工場）

地址：広島県尾道市東土堂町7-7

營業時間：10:00am-5:00pm (逢周二及三休）

網址：https://pan.catnote.co.jp/