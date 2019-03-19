三界五行：琉璃消病驅邪　增進靈感智慧

琉璃，雖然在「佛家七寶」排行第三，但在佛界的地位超然，因為，藥師琉璃光如來是佛教東方琉璃世界的教主，左右肋侍是日光菩薩與月光菩薩，合稱「藥師聖三尊」。唐玄奘大法師翻譯的《藥師琉璃光如來本願功德經》有記載藥師如來的宏願：「願我來世得菩提時，身如琉璃，內外明澈，淨無瑕穢。」琉璃是藥師如來的化身，善信在家居擺放或隨身佩戴琉璃，可得三種福緣：一是消病驅邪，身心健康；二是因琉璃燒製過程繁複艱難，令人在修煉過程中獲得堅韌的力量；三是琉璃色彩繽紛，變化無窮，令人充滿靈感和智慧。



《西遊記》中的沙僧，本來是天宮玉帝捲簾大將，因為錯手打碎了琉璃盞被貶下凡間，雖然被免去死罪，但飽受皮肉之苦。多得唐三藏解救，收為徒弟，共赴取經。一隻琉璃盞竟然掀起如此大陣仗，可見其珍貴程度。



琉璃本來是古時冶煉青銅的釋出物質，比青銅貴，比黃金貴。相傳，范蠡用琉璃造聚寶盆，富可敵國。不過，古時由青銅提煉琉璃的工藝現在已不採用，新工藝製作的琉璃，成本很低，售價不貴，但質地、形態、內涵，與古時的並無兩樣，寺院用的琉璃瓦，就是這一類。



現代也有用琉璃造的佛像、本命佛聖像，善信可隨緣「請」來佩戴。在此，方向宇提醒各位，凡是風水法器、佛像、神像、拜神用品，都不要說「買」，應該說「請」，以表示自己虔誠。



方向宇