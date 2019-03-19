【北京速報】黑鯊手機2　打機贏操控

好多鍾意玩手機遊戲的用家，都會外加遊戲手柄或者「神器」按鍵加強操控。專攻遊戲市場、黑鯊，繼黑鯊手機、黑鯊手機Helo，剛剛於北京再發布新作黑鯊遊戲手機2。新機備有6.39吋全屏幕，更新率高達240Hz，更並非瀏海或水滴形設計。機背用上金屬及不規則的玻璃物料，機背品牌標誌依舊是呼吸燈，配合兩側LED燈帶，設計有型。



今代黑鯊手機2最大賣點是操控，但並非外加手柄配件，加入Magic Press技術，用家可以自訂屏幕左右兩個壓感區域，再對應不同指令。就以《Pubg Mobile》為例，可以設定左邊壓感操作為開槍，右邊壓感操作為開鏡，用家左拇指可以控制方向桿時，壓屏即時開槍；而右拇指就可以調校視點，壓屏即時開鏡。基本操作只需兩指就可以完成，實用性極高。此外，手機特別將觸控系統升級，令屏幕觸控反應時間更低至43.5ms，確保輸入指令時不會延遲。



硬件上，採用Snapdragon 855處理器，提供最高12GB RAM及256GB ROM，並內置4,000mAh電量。為加強散熱，黑鯊手機2亦加入液冷3.0 技術，由液冷板及液冷管組成，覆蓋全部發熱部件，再分區散熱。廠商更特意推出「極冷散熱背夾」配件，以大風扇為手機散熱，官方指可令手機下降5度以上。



新機提供黑、銀2色，備有4個版本分別為6GB/128GB、8GB/128GB、8GB/256GB以及12GB/256GB，售價由3,199至4,199人民幣，3月22日（星期五）開賣。而香港代理亦將引入黑鯊遊戲手機2，暫時未公布時間及售價。

