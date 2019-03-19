復活節尋蛋贏酒店住宿？放電必去充氣恐龍樂園

在5萬平方呎的草地上尋找復活蛋，聽起來只是小朋友的玩意，但若然話你知幸運兒有機會贏取香港黃金海岸酒店贊助的恐龍主題客房連海景露台和綠色升級再造客房住宿，及黃金海岸鄉村俱樂部‧遊艇會餐飲禮券等豐富獎品，大朋友們會不會有點心動呢？



由4月19日至22日一連四日，香港黃金海岸的五萬平方呎草地將搖身一變成為恐龍彩蛋基地，場內有超過10,000枚的彩色恐龍蛋，於限時內累積不同數量彩蛋便可換領相應獎賞，禮品超過4萬份，保證人人有份，永不落空。現提早於SoZmart.com購買門票，更可享預售優惠，精明的家長又怎可以錯過？



另外，同場更特設「恐龍樂園」，當中的遊樂設施包括恐龍主題充氣裝置滑梯「越押威龍」、「恐龍仔滑梯」、充氣彈床「花花世界」、經典遊戲「地鼠鬥一翻」、「恐龍生蛋」、打卡體驗區「恐龍騎士」等，只要持有「黃金海岸親子尋蛋樂 2019」入場證，便可憑手帶自由選擇參與相關遊戲3次。



若然小朋友仲有精力繼續玩，不妨帶他去到「We嘩！繽紛復活節嘉年華」，暢玩老虎機裝置內抓緊漫天氣球的「We嘩！抓抓樂」、彈床滑梯兼備的「小丑魚奇幻漂流」、超人氣充氣水球「We嘩！水上飄」、「嘩啦嘩啦！撑艇仔」以及「腳踏四輪車」，相信場內的5款趣味遊戲，定能滿足好動又貪玩的小朋友。