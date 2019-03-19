大健事：簡易2項伸展動作　預防「媽媽手」

全職媽媽唔易做！總是把家務、湊B等工作攬上身的媽媽，除了身心疲憊外，還有機會因扭毛巾、抱孩子等動作而患上「媽媽手」，在手腕位置出現痛症。



俗稱「媽媽手」的手部炎症，在醫學上稱為拇指狹窄性腱鞘炎，骨科專科醫生鄭喜珊指，患者的痛症會影響手腕橈側邊緣的拇指伸肌腱，當動作牽涉到拉扯受影響肌腱，如屈曲拇指和扭動手腕、握拳或抓握等，患者痛楚會加劇。「臨床上，『媽媽手』的真正成因未明，但過度及重複使用拇指均會增加患上炎症的機會，經常進行高爾夫球、 彈琴、打字、抱孩子的都屬高危一族。換言之，炎症並不限於女性患者，只是女性患病比率較男性高。」



在炎症初期，患者在拇指用力時才感到疼痛，但若不加理會，有機會導致局部腫脹，腕部開始乏力，痛楚亦會加劇。「在嚴重個案中，患者會因拇指疼痛而傾向用前臂發力，最後令其勞損及痛楚漫延到前臂位置，增加治理的難度。」要免受手患困擾，預防當然勝於治療，平日除了避免過度及重複使用拇指外，亦可不時進行紓緩動作，伸展相關肌腱。



動作一：手放桌面，手掌朝上。舉起拇指和尾指，並以拇指尖輕輕按下尾指尖，令拇指根部及手腕有伸展感覺。保持動作6秒後放鬆，重複10次。

動作二：伸出手掌，把拇指屈向掌心，用另一隻手輕輕將拇指和手腕向下伸展，令手腕近拇指處有伸展感。保持動作15至30秒後放鬆，重複2至4次。