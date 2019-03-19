fingercroxx SS19　注入90s街頭文化色彩

以日常生活點滴為創作靈感的fingercroxx，自2002年成立至今一直是double-park旗下最備受追捧之品牌，設計團隊每季根據特定主題出發，並融入品牌獨有元素演繹個性單品，十多年來一直於本地潮流領域佔據着重要地位。今個春夏季度，fingercroxx就分別以Naval Aviation及Virtual Sport作男裝系列主題，將軍事元素及運動風格以跳躍鮮明的色彩呈現，繼續以自成一派的潮流風格游走於街頭。



當中Naval Aviation主題就從美國海軍於越戰時期研發，帶有特別軍事意義的F-14 Tomcat Fighter（雄貓式戰鬥機）中擷取靈感創作，以戰機師着用的飛行服作藍本，採用尼龍物料及多袋設計加強其功能性，而VFX字樣及印花圖案均會應用到各款Flight Jacket及Cargo Pants之上。另外Virtual Sport主題則取材自去年上映的科幻電影《Ready Player One》，以80s至90s年代預想的未來世界為靈感，透過採用桃紅色及螢光黃色等等鮮艷明亮色調，交織出上世紀色彩繽紛的流行文化，當中Track Suit及Track Pants均加入仿金屬物料的印花及膠章細節，從而塑造出帶有復古風格的街頭造型。



女裝方面，設計團隊就分別以Marathon Girls及Funky Dance兩個主題創作出一系列充滿活力的春夏單品，當中前者設計靈感就源自90s年代英國女子音樂組合Spice Girls，採用粉色主調配上寬鬆剪裁輪廓，結合尼龍布料及織帶細節呈現出90s主流的運動風格。後者則以90s年代美國Hip Hop及R&B女子音樂組合TLC為靈感，將當中三位成員T-Boz（Tionne Watkins）、Left Eye（Lisa Lopes）及Chilli（Rozonda Thomas）經常着用鮮艷顏色及紮染服飾元素融入單品，將90s年代美國街頭風格帶到系列當中。



此外，街頭文化一直是fingercroxx主要的設計理念，因此品牌團隊就特別遠赴三藩市街頭取景拍攝春夏系列造型照，同時更邀請新進網絡潮人Lil Dre擔綱模特兒，由這位於潮流界擁有極高辨識度的時尚達人演身上陣，游走於帶有濃厚街頭文化氣息的三藩市街頭演繹新作。



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