本日日本：酒店扒房超巨漢堡包　因乜咁貴？

畀100,000日圓（約HK$7,000）去食一個漢堡包，你願意嗎？如此標價當然唔係一般連鎖快餐店的貨色喇！話說位於東京君悅酒店（Grand Hyatt Tokyo）6樓的扒房Oak Door，為了慶祝嚟緊新天皇即位及新元號實施，於4月1日至6月30日期間，推出售價高達100,000日圓的漢堡包Golden Giant Burger！



你不禁會問，點解要賣咁貴呢？先講講Size，呢個漢堡包直徑達25cm、高達15cm，總重量達3kg，分量絕對嚇親人！至於用料方面則勁誇張，有約1kg的美國一級牛肉製肉醬，並配上極濃郁的車打芝士，不過更浮誇係出動了黑毛和牛的牛扒、鵝肝醬及松露三大貴價食材結合而成，而且還有廚師喺你面前即席刨松露，之後再蓋上含有金粉的麵包，奢華感真係無得輸！



至於味道如何呢？此漢堡以跟肉類好夾的蒜蓉沙律醬來調味，再加上5個鮮甜的生果番茄及2個洋葱，令入口多添幾分清新，食落唔會有好油膩好滯的感覺。與此同時隨漢堡還會附送一支Magnum Size（1,500ml）的香檳、紅酒或白酒，及自家製的連皮薯條及沙律。這樣的一個漢堡包足夠6至8個人分享，以用料、心思及分量來衡量，大家會唔會覺得賣100,000日圓都算抵食呢？



Golden Giant Burger連Magnum Bottle

供應日期：4月1日至6月30日

網址：https://www.tokyo.grand.hyatt.co.jp/restaurants/recommended/oak-door-burgers/