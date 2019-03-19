想住水管屋？南投清境咪有囉！

香港地小人多，住劏房已不算「屈就」，遲些在荃灣路天橋底，還可能會擬建「水管屋」，為已輪候公屋3至4年的荃灣居民提供過渡性居所。你別少看這些「水管」，它硬度高、防火又能隔熱，早年已有本地建築師設計出這種混凝土水管屋，它面積只有100至150平方呎，卻已配備煮食和浴室設施，還可疊高至三至四層，搬遷容易，又可循環再用。



聽完是否想即刻入住體驗呢？不用等政府，你可立即飛去台灣，到南投清境的「愛立家旅遊民宿」(房價：美猴洞（水管屋）套房每晚NT$2,000，約HK$500起、休息3小時NT$800，約HK$200），這裏除了有30間檜木打造的精緻客房、玻璃森之屋獨立別墅可住外，它還一早就引入了水管套房屋，老闆給它們改名「美猴洞」。它們外觀很像《多啦A夢》劇中放空地的水泥管，但改造後它們內裏已放進了睡床、電視、馬桶及沖涼設備，麻雀雖小卻五藏俱全。走出屋外，還可在森林中眺望山景，晚上甚至夜觀星空，感覺一流之餘，租金也很便宜，特別合背包客旅行預算呢。



愛立家旅遊民宿

地址：南投縣仁愛鄉大同村榮光巷9-1-1號

備註：美猴洞標準人數2人（晚上1人入住可減NT500元）

網址：www.energy-home.com.tw