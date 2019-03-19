黑夜之神　Iwata GP-01 LED補光燈

家陣無論影相、拍片，想要拍出立體輪廓畫面，都會應用到補光燈，不過一般大輸出LED燈普遍都好大塊，全新Iwata GP-01 LED補光燈體積輕巧，其內置的144粒LED燈珠，唔單止支援16W強光輸出，最特別係備有Turbo模式，能夠在90秒內催谷到24W超強光輸出，亮度大幅提升至150%，在0.3米的距離就擁有6,500~7,500lx亮度，就算全黑環境拍攝都應付得到。



磁力伸縮柔光板支架

紅黑配色的GP-01，採用堅硬耐用的鋁金屬外殼，淨重僅有350g，不僅輸出力夠強，而且附有磁力伸縮柔光板支架，從而做到不同光效。廠方向來出品的LED燈都以色準聞名，GP-01具備2,600K~6,000K的色溫值，隨時切換白光和黃光，以及CRI≧97、TLCI≧99顯色指數，從而提供最準確的色溫，配合無段式雙轉輪設計，調校輸出及色溫更方便。至於機背的屏幕，除了顯示電量、輸出、色溫等資訊，當使用Turbo模式時，亦會顯示剩餘使用時間，倒數完畢後則會自動關閉Turbo模式，避免LED燈過熱。