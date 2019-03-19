【決性11點】初哥憂慮這樣做會導致懷孕……

Q：我20歲，女友19歲，有日下午和女友進行第一次性行為，以前到現在彼此從來沒有經驗，都是第一次，而過程只有手口並用，最後口中爆發收場。想問：（一）這樣模式的口舌活動是否會感染性病呢？我們以前從未接觸過性行為。（二）吞下去是否會造成懷孕呢？（三）有不小心在女友的陰道口以手觸碰，本來手沾有精液，但有用水和衛生紙擦拭過，這樣會造成懷孕嗎？



阿仔



A：（一）雙方均屬處子之身，聽起來好像不會經由口交而感染性病。事實上，其依然存在傳播性傳染疾病之風險。舉例說，「單純疱疹病毒第一型」（HSV-1），也就是好發於嘴唇邊緣的「唇瘡」，它雖不屬性病，但此病毒可藉口交跑到對方的性器官引致感染。反過來，口腔黏膜脆弱而易受損傷，有時輕微的外力碰撞、吃東西或說話時不慎牙咬、長痱滋、刷牙太用力擦損牙肉、牙齦炎症等，均能形成傷口。假如男方有包皮過長或龜頭包皮炎等病症，微生物容易從性器官傳播到口腔。所以最保險的做法便是女替男口交時要戴上安全套，而男替女口交時則使用口交膜。



（二）吞精沒可能導致懷孕，當精液吃進裏，它便變成與食物無異。精液的成份包含水分、動物性蛋白質、果糖、核酸、維他命C、鋅及其他物質等。精液經喉嚨時吞至胃部，並非子宮！接着精液被胃液消化進入大小腸，哪又怎麼可能會懷孕呢！



（三）進行體外愛撫時，手部的確很容易沾到雙方的體液。雙方凡是撫摸過龜頭所溢出的前列腺液或精液也都記得前往洗手，以自來水和皂液徹底清潔雙手，精子便不可能繼續存活。女方通常最為擔心男方的手指沒有洗淨，便不規距地「鑽探」陰道。是次閣下雖然只用了清水和廁紙作簡單清理，不過只是接觸了陰道口外圍，意外懷孕風險極低。展開了性實踐後，鼓勵你倆同步地去正確了解性知識，以保障雙方的性健康和排除性憂慮。



李偉儀