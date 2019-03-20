經典食府海福樓　秘製惹味醒胃辣菜

位於黃埔新天地第九期地下，九號水產內的海福樓，向來以傳統巧手粵菜作招徠，四周環境寬敞有空間感，加上以昔日香港漁村風情為主題，與一般中式食府的用餐氣氛截然不同。負責掌舵的行政總廚吳偉光師傅，為喜歡吃辣的食客，度身訂造多個醒胃惹味的菜式，當中包括必試的四川腰果辣子雞。吳師傅以辣椒乾、豆瓣醬及海福樓自家製的麻辣醬，提升雞肉的鮮味，另加入鬆化香脆的腰果，吃起來更加滋味。



此外，一般水煮菜以大量紅油製，為配合現代人健康口味，特別改良煮法，預先將超過十款香料磨碎炒香，減少用油分量，加上啖啖肉的龍躉魚片，入口肉質嫩滑、辣味適中。



除辣菜是亮點外，以古法及傳統方法烹調而成的粵菜，自然亦不能錯過，當中必試的包括羊肚菌鮮鮑魚燉雞湯。吳師傅選用有食療作用的羊肚菌，以及來自韓國無污染水域的活口鮑魚，用上至少8小時炮製成金黃湯色，鮮甜無比的合時湯水。



此外，蟹肉桂花炒花膠亦是海福樓招牌菜式一。這道菜講究火候及手工，師傅要以猛火快兜炒香蛋漿推成一粒粒金黃色的仿桂花，配上浸發好的爽口花膠柳蟹肉和芽菜口感清爽又豐富。至於蠔皇花膠扒，選用30頭花膠，每塊都比手掌還要大，浸發後的花膠扒，用鮑魚汁提升鮮味，是必試的招牌菜式之一。最後，別忘了一試自家製芋蓉的西米布甸，單是製作工序要用上3小時，與一般用現成紅豆和蓮蓉來做的相比，芋蓉效果清香而不太甜是最佳飯後甜品。



海福樓

地 址：九龍紅磡德豐街8號

黃埔新天地第九期地下九號水產9號舖

（黃埔地鐵站C2出口步行5分鐘)

查詢電話： 3169 0880

營業時間： 11:30am至3:00pm、6:00pm至11:00pm

網 址： www.fullhouseseafood.com.hk