7招KO廁所濕氣臭味　萬金油最掂！

對許多人來說，廁所是骯髒的象徵。該處濕氣一般較重，瓷磚、浴缸等地方也容易孶生大量霉菌，令空氣中瀰漫陣陣的霉臭味，惡心到不得了！近日天氣慢慢回暖，亦開始潮濕，一於為廁所展開「去濕」大計！



【生活物品起作用】

要保持廁所浴室環境乾淨，不一定需要用上含化學成分的清潔劑，一些生活的物品亦可發揮一定作用，快來看看以下的吸濕除臭7大招。



1.洗衣粉

由於洗衣粉具有不錯的吸水能力，不妨放些在廁所，擔當吸濕的角色。值得一提，洗衣粉吸濕過後，並不會稀釋，反而會凝固成塊狀，可以照樣拿來洗衣服，一點也不浪費。



2.茶葉、咖啡渣

曬乾的茶葉、用過的咖啡渣均具有吸濕功效，放進紗袋或乾淨的舊棉襪內，吊在廁所浴室不同角落，可吸走當中的一些濕氣。



3.植物

植物除可綠化家居，有些更可淨化廁所，如虎尾蘭的葉子可吸收空氣中的水蒸氣、蘆薈可吸收異味等。薄荷帶有濃烈的氣味，大可蓋掩廁所的異味、也是不錯的選擇。



4.汽水

馬桶很「蝦」人洗？不妨找汽水幫幫手。汽水這類碳酸飲料，含有酸性成分，原來是頑固污垢的剋星，只要把整罐汽水倒進馬桶內，等一段時間後，待碳酸發生化學作用，再用刷子擦拭，最後沖水便會回復潔淨。瓷磚、浴缸、鏡子、玻璃窗上的污漬，亦可用汽水處理。用布或海棉沾些汽水擦淨污垢，之後用清水沖一沖便可。



5.檸檬

檸檬是最佳的天然除臭劑，只要將檸檬切成片，放數片在容器裏，然後擺放在廁所不同角落，可令空氣變得清香。記得要定期更換檸檬，因為乾掉的檸檬片效果會大打折扣。



6.白醋

白醋中的酸性物質既可去油，亦可殺菌，可倒一杯白醋，放到廁所，異味便會慢慢消散。記得大約一星期更換一次白醋。



7.萬金油

想不到「婆仔嘢」萬金油，原來也是消除異味的好幫手。在廁所角落擺放一盒打開的萬金油，每隔2周便刮去最面的一層萬金油，如此反覆使用，直到用完整盒為止，一盒大約可用2至3個月。