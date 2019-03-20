果粉聚焦：一萬起標！iMac即日更新

繼新iPad Air及新iPad mini後，Apple剛剛又更新了旗下iMac的規格。新版沿用一體式鋁金屬及玻璃機身，整體幾乎沒有變化，主要是硬件上的升級，例如21.5吋iMac現配備第8代4核心Core i3處理器，並最高可選配6核心處理器，帶來快達60%的效能表現。而27吋則首次配備多達6核心的Core 處理器，甚至可升級用第9代處理器，效能提升有2.4倍之多！



圖像方面，Radeon Pro Vega顯示卡登陸21.5吋iMac，圖像處理效能快了80%。而配備Radeon Pro Vega的27吋iMac也有50%的圖像處理速度提升，最高更可選配Vega 48 8GB RAM版本，更適合用於製作3D內容或剪接複雜特效。



全新配備Retina 4K顯示器的21.5吋iMac售價由一萬港元起；而全新配備Retina 5K顯示器的27吋iMac售價則由萬四港元左右起。兩款型號由即日起在apple.com/hk及Apple Store app接受訂購，今日訂最快3月28日送貨。