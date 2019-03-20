i.t ITeSHOP年度激安　最平2折有交易

如果在剛結束的I.T FW18年度激安大減價買唔夠喉的話，現在仲有機會，ITeSHOP將於3月21日至3月27日，舉行主打年輕人潮流服飾的i.t FW18年度激安大減價，大量精選2018年秋冬貨品低至2折發售，讓各位時尚愛好者能於激安期間隨時隨地一次過於ITeSHOP飽覽及以最優惠的價格搶購心儀的時尚潮物。



參與品牌包括來自世界各地及本地超過70過潮流品牌，包括AS KNOW AS、:CHOCOOLATE、Deus Ex Machina、Fred Perry、fingercroxx、izzue、jeffreycampbell、JOURNAL STANDARD、KATIE JUDITH、KBF、KENDALL + KYLIE 、Kurt Geiger、MUSIUM DIV.、STYLENANDA、tout à coup等等亦在減價之列，雖然是秋冬系列，當中有不少衞衣、Tee及襯衫，在這個天氣依然啱着。



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