三界五行：【硨磲】驅魔辟邪　養心寧神

硨磲，是「佛教七寶」的重要之寶。



它是深海中最大的貝殼類軟體動物，又稱為「大蚌王」。有人會覺得奇怪，佛教是嚴禁殺生的，為甚麼用海洋動物的貝殼作為七寶呢？如果「殺蚌取殼」，是不是破戒？



其實，這事情的始末，真的奇怪到令人難以置信，原來，在20億年前，今日的喜馬拉亞山脈仍然是一片汪洋大海，由於歐亞板塊不停地移動，滄海變高山，形成了有「世界屋脊」之稱的喜馬拉雅山，就這樣，海洋生物都被埋藏在山中，成為化石，硨磲殼也轉化為瑰寶。



珍貴到甚麽程度？中國古時只有「車渠」二字，是象形字，形容它好像車輪在泥地上輾壓而成的巨轍，後來，由於「車渠」貴如寶石，所以加了石字旁。歷史記載，周文王被紂王囚禁，文王的好友散宜生把一批奇珍異寶獻給紂王，贖出周文王，其中就有硨磲。



古印度佛教徒視硨磲為天賜寶物，潔白聖潔，經採集、切割、打磨成佛珠，佩戴在身，可以驅魔辟邪，用來唸經，可以啟迪智慧，消除煩惱。藏傳佛教和漢傳佛教都把硨磲作為七寶之一。而《本草綱目》則證實硨磲有鎮心、安神、涼血、清熱、解毒、利眠功效。中國傳統文化認為硨磲具備君子的仁、義、禮、智、信、道、德、忠、禮、樂的高尚品格。



善信佩戴所屬生肖的硨磲終本命佛，是一個很好的選擇。



方向宇