《進擊的巨人》遊戲新作　7月開售

戰略動作遊戲「進擊的巨人」系列將推出第3部作品，最新作《進擊的巨人2 -Final Battle-》繁體中文版決定將於2019年7月4日（星期四）於多平台發售，Fans們要留意了！



遊戲以擁有全球累計7,600萬冊以上發行量的原作漫畫《進擊的巨人》為題材，收錄電視動畫Season 1至2的故事，以及預定將在2019年4月起播出的Season 3 Part.2的最新故事。玩家可操作「艾連•葉卡」、「米卡莎•阿卡曼」等原作角色，或是以原創角色加入調查兵團成為他們的夥伴，可操作的角色逾40名之多！此外，玩家更能透過和他們一樣的視角，去體驗原作中的故事或本作中的原創劇情與模式，全方面遊玩「進擊的巨人」的世界。



在系列中獲得玩家好評的「立體機動裝置」空中高速戰鬥，將追加新的裝備「雷槍」以及「對人立體機動裝置」，新模式「奪回牆外模式」更讓玩家組織自己的兵團掃蕩巨人，戰略要求更高。



在未推出前，本作將於日本時間3月30日（星期六）晚上8時舉行網絡直播，屆時不僅將全球首次公開本作的實機遊玩，還邀請到兩位知名聲優梶裕貴（飾演 艾連•葉卡）與小林優（飾演 莎夏•布勞斯）擔任嘉賓。日本知名實況主「幕末志士」也將透過聲音參與演出，想睇到時就進入以下傳送門啦︰https://youtu.be/GdFyzkSpots