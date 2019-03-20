親子新蒲點　一地食買玩搞掂

帶小朋友出外玩樂，最想當然是一次過KO食、買、玩三大需求，早前落戶於荃灣的Donut Village或許能滿足父母，它是首個以「Mall-in-Mall」概念建構的複合式零售體驗空間，當中的玩樂區帶來兩個互動遊戲，最啱想像力豐富又鍾意玩Cosplay的小孩子。



面積逾2萬平方呎的Donut Village，位於愉景新城，結合「Shop ‧ Play ‧ Eat」三大元素於一身，並劃分為Donut Stores、Donut Adventure與Donut Café。前者有多達38間店舖，除了售賣小朋友產品，亦可找到日本潮媽至愛的休閒手袋品牌專門店 Rootote、精於塑造韓星Look的髮型屋，以至型爸至愛的運動用品。



Donut Adventure則是玩樂區，佔地逾3,000平方呎，以歷險（Adventure）為主題，由兩大投影互動遊戲Donut Rescue及Donut Farm組成，結合最新的科技元素，能讓孩子大玩Cosplay，例如化身拯救隊成員，在火場中拯救災民及傷者，又或是擔任農場主人，肩負起農場設計、管理及餵飼任務，並與其他動物競賽。在玩樂過程中，孩子能與其他小朋友一同溝通協作，從而訓練他們的解難能力和團隊精神，同時發揮其創意。至於Donut Café不但有美食供應，3至8歲小朋友更可大玩附設的「飛船」，其樓高兩層，內有多元化玩樂設施，包括攀爬架、滑梯等，年紀較小的幼童則可以在飛船下玩軟積木，或於特別設計的迷你超級市場玩Cosplay，自由探索。



模特兒：Molly（2INDIGO）、陳正曦、陳正謙