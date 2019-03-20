救世煮之醬醃：快速醃雞法

今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！

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醃，簡單而言是將食物洗淨瀝乾水分後放入容器內，以鹽或醬料把食物醃至入味的方法，基本上分為鹽醃及醬醃，上一期就介紹了鹽醃，今期講講醬醃。



顧名思義，醬醃即用醬將食材醃漬至入味，醃製過程可以去除食材的羶臊味之餘，亦能軟化肉纖維，令肉質更嫩滑。而醃製用的醬料多不勝數，有些更是隨手可得的食材。



蔬果類

近年興起健康無添加飲食，很多人轉用天然食材來醃製肉食，連含化學成分的鬆肉粉也棄用，改用含纖維及酵素能分解蛋白質、軟化肉質的各種水果及蔬菜，前者如菠蘿、杧果、奇異果、青木瓜等，後者則包括西芹、洋葱、薑等，配以其他天然調味料，令肉質鬆軟入味。



生粉蛋白＋油

家家戶戶的調味架上必有的生粉及油，醃製肉食時有助鬆化肉質及增加嫩滑口感。生粉、粟米又或太白粉，與蛋白一樣，能保持肉食水的水分，並提升嫩滑質感，而油則可避免肉在烹調時黏在一起。



今日教大家來個快速醃雞法，同樣用雞肉（可以是雞髀肉又或雞胸肉），肉洗淨瀝乾水後，放入各種已拌勻的醬料中，包裹好放入雪櫃內醃上最少30分鐘，想入味最好醃過夜，取出蒸又得、煎又得、炸又得，肉質依然嫩滑多汁，送飯佐酒皆宜。



百搭醃肉法

印度有一種代表性香料Garam Masala，與乳酪為基調，混調成的醬料除可以醃製雞肉，還可以醃羊肉、豬肉，甚至牛肉皆可，有效辟除羶臊味，增加肉食的獨特風味。



材料：

雞髀肉 半磅

全脂乳酪 1/4杯

Garam Masala 1茶匙

橄欖油 1/2湯匙

鹽 適量