本日日本：九州列車　唔要特急要「特慢」　

香港生活，唔使急但最緊要快，坐車都要坐最快「特急」。但如果有「特慢」列車，你又坐不坐？在乜都講快的今天，九州平成筑豐鐵道卻反行其道，於3月21日推出期間限定的「特慢」觀光列車「COTO COTO」（ことこと列車），它以懷舊風格包裝「慢活」概念，強調風景要細賞、美食要細嘗，車廂設計師更由曾設計九州七星號的師水戶岡銳擔任。

觀光列車「COTO COTO」行走路線，並非旅遊熱點，但也因此，不用急着上落車，此列車全程會以最舒適的15～40公里時速行駛，慢吞吞得來，乘客卻可細意欣賞沿途的福智山、香春岳景貌；更重點是美食，列車為每位乘客提供的套餐，皆出自亞洲最佳BEST 50餐廳「La Maison de la Nature Goh」福山岡主廚之手，食材皆取自九州當地土產，新鮮又有當地風味，大家記得要慢慢吃。



平成筑豐鐵道「COTO COTO」觀光列車

運行期間：2019年3月21日至到9月29日（逢周六日及假日行駛）

路線：平成筑豐鐵道福岡「直方站」發車（11:32am）行駛至福岡「行橋站」作終點（2:52pm）

票價：每位14,800日圓（包餐點）/ 6歲以下不包餐免費

人數：每班車25人以上成行（出發日前10天為最後伸請日），最高限乘48位。

官方網站：http://www.heichiku.net/