The North Face Urban Exploration　機能「倉石化」

日本設計師倉石一樹（Kazuki Kuraishi）早於千禧年頭已經出道，在其表哥兼NEIGHBORHOOD主理人瀧澤伸介（Takizawa Shinsuke）引領下開始涉足潮流界，有份參與設計的潮流品牌不計其數，早已被譽為「潮流教父」藤原浩（Hiroshi Fujiwara）接班人。去年秋冬，這位人氣實力兼備的設計師就首度夥拍The North Face Urban Exploration推出聯名系列，令向來低調嘅佢又再次活躍於潮流界，今個春夏，雙方再度攜手帶來一系列精彩的機能服飾，以其點金聖手為TNF UE進行「倉石化」。



雖然早年倉石一樹的確創作出極多注目聯名單品，2008年正式推出的adidas Originals by Originals KZK聯名系列更堪稱話題之作，但可惜此集運動風格及機能美學於一身的聯名支線於2012年結束後，他就鮮有再參與大型聯名企劃，主要將工作重心放於個人品牌THE FOURNESS及營運自家潮店Heather Grey Wall。因此去年秋冬初度推出的The North Face Urban Exploration「Kazuki」聯名系列曝光後就再次於潮流界帶來極大回響，因為大家向來最Buy倉石一樹就係佢充滿機能性的設計風格，而戶外機能亦是TNF UE強項，所以你話呢個聯名系列點會唔受歡迎！



今個春夏系列總共會有14款服飾單品推出，單品設計以品牌最經典的Mountain Light Jacket為藍本，並加入輕量及防水等等各種現代機能演化成Gore-Tex Light Coat、DryVent Light Anroak Jacket及FlashDry Full Zip Hoodie等等褸款，同時亦為服飾加入實用性及美觀性兼備的掛帶細節重塑，於機能取向及簡約美學中取得完美平衡。