客房曝光！銀座無印酒店有得訂房啦！

主打生活用品、採用簡約設計風格的無印良品（Muji）相信唔使多介紹啦，之前品牌撈過界，分別於深圳及北京開設兩間MUJI HOTEL，當堂成為了旅客的話題。而定於4月4日在銀座登場的MUJI HOTEL GINZA，今日起終於可以在其官網訂房，與此同時，客房的模樣及進一步的資料亦同步曝光！



作為無印良品的首間日本酒店，以anti-gorgeous及anti-cheap為概念，讓旅客用合理價格享受瞓得好、及可調整身心的空間。酒店一共有79間客房，分布於7至10樓，房間一大特色係採用了向窗伸長的房型設計，客房部分用品為無印良品的出品，而按不同大細、床及設計分為9種房款，最細的Semi Double房（14至15平方米）每晚房租為14,900日圓，而最大的雙人房（52平方米）每晚房租為55,900日圓。不過最特別的是，唔似其他酒店旺季淡季房租各有不同，這裏一年365日均收取劃一的房租，並且標價已包含了稅項及服務費，價格一目瞭然，相當抵讚！



而6樓的大堂位置設有餐廳及專門舉行設計展覽的ATELIER MUJI GINZA，而1至5樓則開設跟酒店同日開張的世界旗艦店無印良品銀座，另外地庫1樓還有可食足3餐的MUJI Diner，7:30am至11:00am的早餐時段有飯糰Set及多士Set享用（各500日圓），11:00am至3:00pm的午餐時段有燒魚定食及炸物定食等可選（各800日圓），至於5:00pm至10:00pm的晚餐時段，則有每日從早川漁港送來鮮魚炮製的定食，及肉汁甘香芬芳的宮崎牛沙朗牛扒（各售2,500日圓），住客肯定食過返尋味。



MUJI HOTEL GINZA

開幕日期：4月4日

地址：東京都中央區銀座3-3-5

網址：https://hotel.muji.com/ginza/ja/