Pioneer SE-E8TW　環境聲音感知安全聽歌

不少人喜歡戴着運動耳機一邊跑步一邊聽歌，往往因耳塞隔音太好，而聽不到周圍環境聲，導致不必要的危險，針對此問題，Pioneer最新真無線運動耳機SE-E8TW，就附設一種環境聲音感知耳塞，耳塞設有3條窄小的狹縫，可以將小量的環境聲音傳入雙耳，從而確保用家安全。顏色除了傳統的黑及綠外，更備有可愛的粉紅色，最適合貪靚的女士，而且附設有3款不同大小的耳翼，能緊扣耳朵，跑步都不會鬆出來，加上機身取得IPX5級防水認證，就算滲入汗水都不會弄壞耳機。



採用6mm稀土磁鐵單元，並引進Ear Direct Mount結構，設有傾斜的單元及導管，可將聲音直接對準內耳，避免不必要的阻尼問題，帶來清晰及富動態的音色。耳機充電一次可連續播放3小時音樂，更附設的便攜充電盒，可為耳機完全充電2次，將聆聽時間延長至9小時，而且只需搖動充電盒，LED燈號就會顯示剩餘電量，相當方便。此外，廠方更推出適用Android手機的應用程式《Notification App》，能夠讀出如電郵、SMS及訊息通知，當用家運動期間無法接聽電話時就十分實用，同時還可以提醒用家的行事曆更新、讀出最新新聞標題等等。