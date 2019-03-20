純淨泉水　珍稀威士忌原酒

要追溯頂尖蘇格蘭單一麥芽威士忌的釀酒過程，當地人必會想起早在1886年已開始釀製優質威士忌的Glenfiddich。該酒廠設於Speyside這個世界聞名的威士忌釀酒區，並位處具有獨特優勢的山谷位置，被許多聞名天下的威士忌酒評家視為「山谷中最頂級的威士忌」酒廠由創立起，就以最為純淨的Robbie Dhu泉水，配合沿自於古法而獨有的小量蒸餾法，以及選用歷史悠久及優質西班牙雪莉桶陳存酒液，每個步驟一絲不苟，還在酒廠設指定位置以逐步完成蒸餾、熟成及裝瓶過程，造就Glenfiddich令人趨之若鶩的高地單一麥芽威士忌。



好像現已價值至少3.5萬港元的Glenfiddich 1974 36 Year Old Rare Collection，先是在木桶內陳年至少36年，每滴酒都與木桶經過長時間交融產生奇妙的化學作用，將酒液轉化成香氣、口感及餘韻都更為豐厚的珍品，亦成為世界上最罕有的威士忌原酒之一。