男士之夜：一文睇晒　今期熱話

【紅米Note Seven 3.21行貨開賣】

早前發布的紅米（Redmi）新作Note Seven（Note7），行貨正式宣布抵港！行貨將備有3款配色，包括亮黑色、夢幻藍及星雲紅……

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【Atlantis DAC 分體供電細緻解碼】

鑑於音信在進行解碼時最容易受電源影響而導致音色劣化，Wadax旗艦級解碼器Atlantis DAC，就採用分體式供電設計，將供電獨立於另一個箱體，將音信被干擾的機會大減，供電部分內置3組重量級變壓器，配合電網噪聲抑制技術，令電源更乾淨低噪。

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【白宮淪陷！ 《Division 2》再闖暗區】

鍾意打機嘅朋友仔今個月好唔得閒，事關多款大作都在此月推出，當中包括射擊迷期待已久的《Tom Clancy's The Division 2》。新一集故事發生在紐約被病毒入侵的7個月後，作為美國首都的華盛頓也岌岌可危。

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【日產新LEAF 一腳踏走天涯】

日產（Nissan）新一代電動車LEAF今在港發布，搭載的40kWh鋰離子電池可提供311公里續航距離（NEDC），使用CHAdeMO快速充電裝置，40分鐘內便可充電至80%（若採用一般家用單相220V 10A插座則需18小時）。

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【5.5mm薄趣平板 Samsung Tab S5e】

Samsung近期力推Galaxy S10手機，機迷焦點被搶了過去，但事實上同期還有一個「銀河」新成員，它就是平板Galaxy Tab S5e。

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【紅米速報：升級版Note 7 Pro 入門紅米7】

紅米Note 7（即港版紅米Note Seven）行貨即將開賣，而內地剛剛亦舉行Redmi春季新品發布會，宣布推出Redmi Note 7 Pro以及Redmi 7。

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【果粉聚焦：即日有得賣！ 全新iPad Air、iPad mini】

最近幾天中外廠商都有重量級Gadgets推出，Apple也是其中之一，剛剛就發表了全新iPad Air及iPad mini，殺果粉一個措手不及。

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