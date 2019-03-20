果粉聚焦：傾多50%　AirPods 2突上架！

Apple這幾天突然起勢推出新產品，繼新iPad Air、iPad mini及iMac後，終於輪到傳聞已久的第二代AirPods了！



AirPods 2外觀跟上代沒有分別，沿用純白主色，之前一直流傳的黑魂版並沒有出現，始終叫人有點失望。今代主要加入了全新的H1晶片，令通話時間變得更長，整體比第一代提升50%之多。而多得新晶片，無論在iPhone、Apple Watch或iPad上聽音樂，裝置間的切換都變得更為流暢，接駁時間快了兩倍。AirPods 2更首度對應「喂Siri」功能，換歌、打電話、調校音量開句聲就可以，比以前手指觸控更方便。



一如上代，全新AirPods附有標準充電盒，使用後可提供超過24小時總聆聽時間。今代更可選配全新的無線充電盒，後者兼容Qi標準，正面的LED指示燈更可顯示充電狀態，十分方便。無線充電盒還兼容上一代AirPods，現有用戶可獨立購買。



全新AirPods及配備無線充電盒的AirPods即日起在http://apple.com/hk 及Apple Store App接受訂購，並將於下周在Apple Store有售。