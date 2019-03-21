天氣反覆　春分5大養生貼士

今天是「春分」，天氣處於陰陽、晝夜相對平分狀態，氣候特徵是乍暖還寒、潮濕多霧，空氣瀰漫着濕濁不暢的感覺，而這種「濕」會為人體帶來不少問題，如身體困倦乏力、頭身重墜、昏昏欲睡、提不起精神、食欲不振等，也就是中醫常說的「濕症」表現，所以養生之道在於祛濕，最簡單方法是從飲食入手，於餸菜或湯水中加入赤小豆、粉葛、薏仁、雲苓、扁豆、白朮等材料，可以幫你排走一身濕氣，以收保健之效，並應盡量避免進食海鮮及甜品等容易引起濕困的食物。以下是春日養生5個貼士，注重健康的你不妨參考。



1. 早睡早起

良好的睡眠習慣，可使人體得到調整和補充，所以春天應盡量避免熬夜，以免誘發或加重春困。



2. 練習呼吸

不時進行深呼吸練習，將力量集中在腹部，讓新鮮空氣從鼻腔進入並充滿整個肺部。簡單的動作，已能為身體注入更多能量，亦有助清晰思考。



3. 拉伸軀體

精神疲憊時，我們會不由自主地彎腰駝背，此時宜坐直身體，做些擴胸運動，可頓時感到有所放鬆。另一做法是站起來走動一下，充分拉伸四肢和軀幹。



4. 戶外活動

多做運動，促進氣血運行 ，是很好的祛濕方法，輕量的運動，微微出汗，既可以帶走身體濕氣，亦可使人精神。與此同時，多曬太陽，使身體陽氣較旺。



5. 多喝開水

當體內的水分減少3%，身體的能量就會降低15%，因此每天要飲足夠的水（1.5至2公升）以維持精力；若嫌白開水淡而無味，可加入蜂蜜或檸檬片調味。