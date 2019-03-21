Crostini旗艦店落戶銅鑼灣　品嘗歐陸美味

近幾年咖啡文化席捲香港，咖啡店和小Cafe林立，但要找一間有質素的咖啡兼有好食物配合的小店，倒是有點困難。本地烘焙咖啡店Crostini於銅鑼灣時代廣場開設首間旗艦店，新店除了提供香濃幼滑的手沖咖啡、精緻美味的歐陸菜式外，更設有多款限定美食，必定能喚醒大家的味蕾。



打造恬靜悠閒氣息

Crostini於2013年成立，目前全港有24間分店，擴充版圖之餘亦精益求精，是次開設的旗艦店，創辦人黃光輝先生說希望做到家的感覺。「無論餐枱或梳化的設計，都想予人悠閒的感覺，最希望客人和朋友到來，有種回到家中的親切感。」餐廳以高身原木長枱和獨立梳化卡座營造歐陸氣息，空間感十足，客人可以從西餅和麵包櫃，清楚看到每日新鮮烘焙的麵包和蛋糕種類，極具視覺效果之餘，亦即時引發食欲。



餐廳一邊有一幅自家設計的花藝牆，放滿奪人眼球的花束、保鮮花和各式盆栽，猶如鬧巿中的綠洲，大受女士們歡迎。客人在此歎着香醇咖啡、聞着陣陣花香，感覺悠然自得。



新店獨有限定之選

美食方面，黃先生同樣力臻完美，餐廳多選用來自歐洲的原材料，如德國麵粉、法國牛油等，菜式選擇亦十分多元化。為了慶祝首間旗艦店開幕，特別推出多款限定美食，只於新店獨有的「尊貴下午茶」，優雅的三層架放滿各式小點，鹹點有帕爾馬火腿和煙熏三文魚多士，甜點則有新鮮士多啤梨、特色迷你蛋糕、馬卡龍、藍莓鬆餅和朱古力等，和情人一邊品嘗精緻美點，再呷一口熱茶，甜蜜又溫馨。



熱愛法國佳餚的朋友，新店限定的「法式芝士焗龍蝦」相信會深得你心。濃郁美味的法式焗龍蝦，面頭灑滿鹹香的芝士，啖啖肉夠滋味。意猶未盡的話，還可以來一個法式芝士焗龍蝦意粉套餐，當中包括清新的沙律、飲品和蛋糕，而且價錢相當親民，讓人吃得滿足。



單品咖啡配精緻蛋糕

餐廳以精美的蛋糕和麵包作主打，而且全部都是每日新鮮烘焙，單是牛角酥已有原味、芝士、杏仁、朱古力和抹茶選擇。新出的抹茶牛角酥配抹茶Latte，香甜幼滑，抹茶控實難以抗拒。至於精緻的蛋糕，每日至少提供15款選擇，配上即點即沖的單品咖啡，感受無與倫比。



首席咖啡師Brian表示，店內特設樣品炒豆機，由工作人員即場炒豆以作試味，而單品豆亦按不同月份挑選，現時就有帶黑胡椒香的洪都拉斯咖啡豆，以及有檸檬酸味的衣索比亞咖啡豆供應，前者配法式芝士蛋糕最搭調，後者的酸度和濃郁的榛子朱古力慕絲蛋糕至匹配，平衡兩者口味。



新品蝴蝶酥口味眾多

飽餐一頓後，大家可以在店內順道選購各式精品。全新的「至尊蝴蝶酥禮盒」，內含多款味道，包括芝士、茉莉、黑芝麻、玫瑰、肉桂和原味，總有一款合心意，無論自用或送禮都大方得體。店內的曲奇亦有多款口味，包括穀物合桃、南瓜籽熱情果茶、紅莓榛子和海鹽朱古力伯爵茶等。最重要是早前經過消費者權威機構測試，品牌生產的曲奇成分完全不含致癌物質，確保食得健康。除此之外，品牌亦有花藝的出品，設計得美輪美奐的保鮮花，優雅繽紛，女士們在此享受完午後時光，不妨買些花藝回家裝飾，為生活增添品味。



Crostini

地 址：銅鑼灣勿地臣街1號

時代廣場7樓

728~729號舖

營業時間：11:30am~8:30pm

查詢電話： 2389 8698

網 址： www.crostini.com