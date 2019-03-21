廣島尾道　貓奴「貓路」愛漫遊

即使你不是貓奴，只要你喜歡北川景子，都應該記得她拍過的一輯相機廣告，片中她逗貓的地方，就是廣島尾道市的「貓之細道」，近年它已成了貓迷朝聖地。尾道向來多貓，因位處瀨戶內海，沿岸魚獲豐富，常吸引貓咪聚集。如從纜車站「山麓站」旁走進迂迴的巷子，不消5分鐘即可找到「貓之細道」，但能否碰上很多貓咪，卻全看你運氣，不竟這條僅長200米的小徑，不是出名多貓，而是多「福石貓」。



福石貓是藝術家園山春二的傑作，他以海邊撿來的石子，加工繪上顏料，經神社袪邪祈福後始正式成為福石貓。據知此石在尾道市有上千顆，於貓之細道有當中的108顆，它們每顆顏色與表情都獨一無二。相傳摸過福石貓的頭，可消除厄運、身體健康、戀運暢旺云云，吸引更多人前來給它們拍照，而園山春二亦沿着貓之細道改造了多座空置老房，把它們變成餐廳、Cafe和雜貨小店，配合四周不同的貓彩繪，令天天來拍照打卡的人都駱驛不絕呢。



貓之細道

地址：廣島縣尾道市東土堂町

網址：http://ihatov.in

鳴謝：JNTO日本國家旅遊局、2019日本香港觀光年