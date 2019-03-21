尊賞假期多腦河盛會　12天水晶郵輪歐遊團

海上郵輪可能唔少朋友都坐過，但河道上的兼且包船的相信沒有試過吧！今個秋季，尊賞假期與水晶郵輪，破天荒舉辦了《多瑙河的水晶華爾茲》12天深秋歐遊獨家尊屬河輪盛會，選乘豪華河輪「水晶莫扎特號」，沿着河流暢遊多瑙河途經的匈牙利、斯洛伐克及奧地利，並增遊捷克，感受優雅的歐式文藝風情，投入非一般的尊貴河輪盛會！



破天荒包船深度遊

專業旅運集團執行董事─旅行團及郵輪業務胡宇緯（Simon Wo）先生表示：「尊賞假期一直致力針對旅客的高端需求，主打推銷尊貴及具特色的主題旅遊團產品。為慶祝公司開業5周年，歷史性首創私人尊屬河輪盛會，重本包下「水晶莫扎特號」，務求為尊屬客人帶來無與倫比的私人尊貴體驗。」星夢郵輪總裁兼水晶郵輪（亞洲）董事總經理戴卓爾．布朗（Thatcher Brown）先生則表示：「水晶郵輪很高興能夠與尊賞假期合作，為香港高端旅客帶來悉心定制專屬的頂級河川郵輪假期體驗，創造難忘的『水晶回憶』。」



豪華瑰麗美食住宿

是次的「水晶莫扎特號」為歐洲最寬敞的河輪，寬度是其他河川郵輪的兩倍，長及闊度為120米 x 22.9米，77間客房可乘載154人，而且船員多達92人，客人與船員接近的比例冠絕歐洲河輪。船上4款客房均為套房設計，當中最高級別的水晶豪華套房更廣達883平方呎，備有客廳、兩套房間及浴室，相比其他河輪的頂級房間大兩倍；至於最基本的Deluxe Suite with Fixed Window亦有219平方呎，備有40吋平面高清電視、咖啡機和特大窗戶，加上全部配備歐式管家服務，可按客人需要提供行李整理服務、岸上觀光安排和房間用餐，為客人提供最貼心服務。



12天尊屬河輪盛會將安排旅客於船上連續住宿7晚，除了豪華舒適的套房外，餐飲食品亦選料上乘，例如全部食品均由農場直送及新鮮烹製，為米芝蓮級的各國美食饕餮，配上各式烈酒、葡萄酒及香檳等佳釀，讓旅客嚐盡歐洲美食；Bistro則設有精緻糕點，可享受甜蜜滋味。喜歡的話，可走到船頂的酒吧俯瞰歐洲壯麗河道、到水療中心美容按摩，在船上各適其適的度過悠然時光，全方位體驗「頂級河輪」的優質服務。



專車深度岸上觀光

岸上觀光行程方面，皆由尊賞假期細心挑選，並備有專車接送，由匈牙利首都布達佩斯開始，遊覽英雄廣場及觀賞馬術表演；再前往斯洛伐克的布拉提斯拉瓦（Bratislava）走訪古城及著名啤酒館，暢飲冰凍啤酒。於奧地利900年歷史的梅爾克（Melk）修道院內，一睹價值連城的中世紀手抄本及感受巴洛克藝術，再到薩爾斯堡（Salzburg）走訪《仙樂飄飄處處聞》電影場景，以及在克倫姆斯（Krems）漫步古城，最後於「音樂之都」維也納華爾茲舞會，體驗華爾茲舞蹈的樂趣。



完成船上旅程後，特別安排到捷克觀光小鎮古姆洛夫（Cesky Krumlov）及布拉格，欣賞世界遺產古城；行程精粹在於尾聲的「古堡晚宴」，在布拉格的16世紀古堡──洛克維玆宮舉行，在此一同舉杯暢飲，盡興聯歡，享受一場巴洛克式的華麗盛宴，讓貴賓度過一個既奢華又寫意的難忘旅程。



《多瑙河的水晶華爾茲》

12天深秋歐遊獨家尊屬河輪盛會

出發日期：2019年11月10日

航空公司：莎航空或瑞士航空

團 費：每位HK$48,998起

（免收全程機場稅、燃油附加費、機場建設費及全程服務費用）

查 詢： 2115 9828

網 址： www.premiumholidays.com

牌照號碼：353894