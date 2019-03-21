選購慳位靚聲Soundbar秘笈

不少人想在家中煲碟時都感受到戲院級音效，但又嫌5.1或7.1喇叭笨重佔地方，慳位靚聲的Soundbar組合是不錯的選擇，雖說Soundbar在裝置上比5.1喇叭簡單，但到底選購時有甚麼要注意的地方呢，就等小記提供5大選購Soundbar貼士，只要跟着買，就算是影音初哥都可以買中心水Soundbar組合。



貼士1：超低音喇叭支援無線

一般Soundbar組合，都是由一條Soundbar加一部超低音喇叭組成，買得Soundbar都是想家居簡約型仔，如果部超低音喇叭要駁信號線的話，就簡約極有限了，所以選購Soundbar組合時，超低音喇叭最好支援無線傳音功能，如Bose Soundbar 700就無論超低音喇叭，及用作後置的一對環繞聲喇叭都支援無線傳音，既節省接駁麻煩，家居亦可更簡約靚仔。



貼士2：Soundbar不要太高擋着電視

裝置Soundbar時除了掛牆外，放置在音響櫃電視前都是很普遍的擺放方式，如選擇擺在櫃前的話，就要留意，Soundbar高度不能太高，否則就有機會阻擋了電視屏幕，好像Pioneer的SBX-101，Soundbar高度僅為60mm，相當薄身，就不怕會阻礙看電視。



貼士3：支援Dolby Atmos包圍更全面

想煲碟時Soundbar能突出高空音場，就要揀一套支援支援DTS:X及Dolby Atmos音效的Soundbar組合，好像Onkyo LS7200，支援DTS:X及Dolby Atmos音效，內置的單元特別調校發聲角度，令聲音可從天花板反射至用家耳中，突出平時忽略了的高空音場；配合DTS Neural:X技術，將傳統立體聲音信模擬升頻至3D音效。



貼士4：藍牙連接聽歌更方便

睇戲睇到悶悶哋，想聽歌轉口味的話，現時不少Soundbar都支援藍牙傳音，能簡單連接手機、平板過歌，如電視支援藍牙輸出，更能無線連接Soundbar煲碟睇戲，將駁線麻煩完全拋於腦後。



貼士5：網絡連接音樂選擇多

為了增加聽歌選擇，不少新一代Soundbar都支援網絡功能，可透過Wi-Fi連接Spotify等音樂平台播歌，或透過手機應用程式來瀏覽音樂清單，流暢地切換電台及音樂播放等等，將操作過程進一步簡化。