三界五行：紅瑪瑙增正能量　帶旺人緣財運

瑪瑙，在「佛家七寶」多個版本都位列前五名。梵文「阿斯瑪加波」的漢譯，以紅色為珍貴，也稱為赤珠或真珠。在冰天雪地的西藏，像聖火般燃燒的瑪瑙，象徵佛祖的慈祥，為善信帶來溫暖、吉祥、歡喜，忘卻人間的苦惱。



瑪瑙由古印度、西域、緬甸傳入，價值不菲，稱為「西瑪瑙」，在西藏只有德高望重僧人、地位顯赫貴族才擁有，一般僧侶及小康之家，即使佩戴瑪瑙，也只是顏色不太紅亮的。直到後來，在雲南發現瑪瑙寶藏，並被命名「南紅瑪瑙」；瑪瑙在「佛家七寶」的地位才被廣泛確認及採用。「南紅瑪瑙」又稱「東瑪瑙」。經過明朝旅遊家徐霞客在遊記推介，因為皇帝姓朱，朱即紅，於是派官兵把守被徐霞客稱為瑪瑙山的雲南保山，成為御用，也賞賜給皇室貴胄寵臣，清朝延續這種方式。明清兩朝，富商高價購得，請名師雕刻成彌勒佛、財神、福祿壽三星在家供奉，或作為時尚擺設。日本也有小量東瑪瑙出產，珍視為東洋三大神器之一。



近年全球流行佩戴水晶、玉器，西方有研究認為，紅瑪瑙可增加正能量，促進血液循環，排毒，消除疲勞，啟發創意。中國道家認為，紅瑪瑙可以辟邪，帶來人緣與財運。集合種種因素，令紅瑪瑙更受歡迎。紅瑪瑙由石英轉化為玉，紅玉髓是它的近親，紅瑪瑙難求，可用紅玉髓代替。五行屬土的人，佩戴紅瑪瑙或紅玉髓本命佛，火生土，更有利。



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