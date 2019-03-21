Pet Pet聯萌︰暫託流浪貓　期望打動有緣人

由3位愛貓之人創立的浪浪抱抱，是一個結合了人和貓的共享工作空間，除了為繁忙的都市人提供休閒舒適的環境，這裏同時亦住了一班可愛的流浪貓，等待着好心人帶牠們返屋企，究竟他們如何想出這個新概念？



創辦人之一的Zita認為︰「現時領養的趨勢，大多是單憑看照片便會決定養貓與否，當事人未必親身接觸過，結果把貓貓帶回家後，卻發現自己不適合，或者貓的性格不如他們想像，最終將寵物棄養……於是我們便想要是有個地方能讓人和貓真實地相處過，看看彼此是否適合，從而減低棄養的情況。與時同時，就算外表不太討好的成貓，也有機會找到牠的有緣人領牠回家。」



想知道自己能不能夠勝任做貓奴？不妨來到浪浪抱抱實戰一下，或者仲會遇上同你十分夾的有緣貓。據Zita介紹，被原來的主人棄養的副店長煤炭屎，性格親人，喜歡引人注意，然而不喜歡與其他貓相處，因此店主對領養人的要求相對較嚴格，能夠長時間陪伴牠，家中又沒有飼養太多貓的朋友就最好不過了。而發現於錦田的大衞，遇上貓義工餵糧時，表現得十分親人，不似一般街上見到的流浪貓，估計是遭到主人棄養才流落街頭。牠性格溫馴，不過比較懶洋洋，就算玩也是躺着玩，相信是大多家庭都好易收養的貓。而最新加「萌」的貓BB逗逗和點點，是同胎兩兄妹，都是乖巧易湊的貓仔，歡迎貓迷得閒嚟探吓牠們。



講到領養條件，Zita表示與一般動保機構都大同小異。「最緊要屋企環境有裝貓網，屋企所有成員都同意養貓，家人沒有鼻敏感之類的身體狀況，而我們收到申請後都會直接聯絡申請人和進行家訪。」除此之外，店主亦經常與手作人合作，推出寵物主題的工作坊，而下個月就有印章達人開班教整貓貓圖案的印章，喜歡DIY的貓奴，記得不要錯過。



貓貓印章工作坊

日期︰4月6日（六）

時間︰6:00pm-8:00pm

地點︰浪浪抱抱多功能室

截止報名︰3月30日

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