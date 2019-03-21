春分防燥　必食菠菜竹笙卷

今日氣溫高達攝氏27度，再加上天氣潮濕，不少人早就換上短袖衫，彷彿夏季已經來臨。不過天文台話周末又有冷峰殺到，所以千萬別急於將冬天衫收起。春分氣溫又濕又熱，原來跟節氣有關，因為農曆二月十五這一天正是春分，俗語有云：「春分時節雨水增，濕重纏綿易困身」，乍暖還寒加上氣候潮濕自然特別容易生病，而從飲食方面着手就是最佳的養生之道。荔枝角長義街一間中菜食府的行政總廚陳偉庭師傅就以性甘涼、利五臟，有預防春燥之效的菠菜入饌，為大家示範了鮮人參翡翠白玉卷這道養生美食。



材料：

菠菜 60克

竹笙 2條

西班牙火腿 1片

人參 1條

杞子 數粒

上湯 80克



做法：

1. 分別灼熟菠菜及竹笙，撈起後冰鎮再搾乾水份。

2. 將菠菜釀入竹笙內，蒸大約5分鐘。

3. 將人參與上湯煮至入味，撈起人參後繼續煮湯汁。

4. 蒸熟竹笙菠菜卷後，淋上湯汁，以人參、西班牙火腿及杞子作點綴。