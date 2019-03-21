春分防燥 必食菠菜竹笙卷
2019年03月21日 15:00
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鮮人參翡翠白玉卷主要用菠菜和竹笙兩種材料煮成，菠菜能止渴潤燥，竹笙則是「草八珍」之一，用上湯熬煮更香口入味，擔心上火可選用西洋參代替鮮人參。（郭凱敏攝）
今日氣溫高達攝氏27度，再加上天氣潮濕，不少人早就換上短袖衫，彷彿夏季已經來臨。不過天文台話周末又有冷峰殺到，所以千萬別急於將冬天衫收起。春分氣溫又濕又熱，原來跟節氣有關，因為農曆二月十五這一天正是春分，俗語有云：「春分時節雨水增，濕重纏綿易困身」，乍暖還寒加上氣候潮濕自然特別容易生病，而從飲食方面着手就是最佳的養生之道。荔枝角長義街一間中菜食府的行政總廚陳偉庭師傅就以性甘涼、利五臟，有預防春燥之效的菠菜入饌，為大家示範了鮮人參翡翠白玉卷這道養生美食。
材料：
菠菜 60克
竹笙 2條
西班牙火腿 1片
人參 1條
杞子 數粒
上湯 80克
做法：
1. 分別灼熟菠菜及竹笙，撈起後冰鎮再搾乾水份。
2. 將菠菜釀入竹笙內，蒸大約5分鐘。
3. 將人參與上湯煮至入味，撈起人參後繼續煮湯汁。
4. 蒸熟竹笙菠菜卷後，淋上湯汁，以人參、西班牙火腿及杞子作點綴。