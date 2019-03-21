Samsung Galaxy Studio登陸又一城及太古城中心

三星電子香港有限公司今天宣布，藉Samsung Galaxy系列今年邁進十周年，將於九龍塘又一城及太古城中心開設全新面貌的Samsung Galaxy Studio，透過一系列的數碼互動裝置，展示Galaxy S10各項強大功能，迎合新世代生活方式及節奏。市民除可試玩各項Samsung最新產品外，更可透過參與精彩體驗換取限定禮品。



未來感設計 邁向未來

全新旗艦手機Galaxy S10標誌著新世代手機的來臨，其強勁效能為新世代的生活而設。這次的Samsung Galaxy Studio將於又一城及太古城中心開設，以全新面貌展示一系列Galaxy S10智能手機。會場以幻鑽白作為顏色主調，設計充滿未來感。甫踏入Samsung Galaxy Studio，即會被五大體驗區的設計牽引，讓大眾透過一系列數碼互動裝置，了解Galaxy S10各項強大功能，突破生活界限，迎合新世代生活方式及節奏。



Samsung Galaxy Studio 5大體驗區

星空夜攝：參加者進入一個猶如無際星空的專業級相機體驗區，可體驗Galaxy S10的超低光拍攝主鏡頭。市民在漆黑環境中拍攝，照片仍清晰明亮。體驗後，可將這精彩的打卡照即時上載至個人社交平台，並與好友分享。



錯視鏡子：透過鏡子反射影像，締造超廣闊背景，參加者可利用Galaxy S10的123度超廣角鏡頭的優秀表現，盡攝所見的寬闊景象，令相片達至完美效果。



指紋藝術：Galaxy S10的超聲波指紋識別技術，令手機變成隨身資料夾萬。這次特別邀請了插畫師Messy Desk為超聲波指紋感應器體驗區創作一系列動畫，結合每個人獨有的指紋，創作獨一無二的指紋藝術。



分享的光影：參加者可在這個體驗區嘗試全新的無線電量分享（Wireless PowerShare）功能，並即時啟動光影藝術。



Land of AR Emoji：加強後的AR Emoji功能為人物帶來更豐富像真的趣致效果，不再規限於臉部，更會跟隨參加者舉手投足而變動，令用戶的訊息更生動有趣。



同時，Samsung更為用戶推出不同主題工作坊，讓用戶深入了解Samsung Galaxy S10的功能特點，體驗新世代生活。



贈送限量版十周年紀念禮品

市民在Samsung Galaxy Studio內完成指定體驗區後，即可獲得10周年限定Tote Bag乙個。禮品數量有限，送完即止。



Galaxy Studio 限定賞

於Samsung Galaxy Studio舉行期間（又一城：3月21日至27日；及太古城中心：3月29日至4月7日），於會場內完成指定體驗，可獲限定優惠券乙張，成功登記並購買GALAXY S10系列，即可獲贈10,000mAH雙向快速充電器乙個（價值港幣298元）。



Samsung Galaxy Studio體驗館詳情

九龍塘又一城LG2層 2019年3月21日至3月27日 上午11時至晚上9時

太古城中心2樓中橋 2019年3月29日至4月7日 上午11時至晚上9時



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