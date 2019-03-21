靈敢侶情：放得低才能放過自己……

她就是放不低。



結婚四年，她由一個少不更事的女生，蛻變成一個稱職的太太。不懂做飯，她去學；不會用洗衣機，她今天洗燙出既白且筆直的恤衫；不會管錢，她學會格價；不擅社交，她去學品酒陪丈夫應酬。



如今，丈夫不要她。



「你變了，變得事事計算，事事講體面，我受不了這種壓力。」丈夫說分居時，抱着頭，似乎比她更傷感。



她能做的，就是發爛。



「我做甚麼都是為了你！我變都是為了你！」她把家裏一手一腳布置的擺設：丈夫的年度銷售獎座、餐桌上的繡球花、牆上的婚照，全都扯出來、抬起來，出力擲在地上。



「我知道……可是我從沒有要求你做這些事。」他說出沒良心，卻又最坦白的心底話。



「你有其他女人是不是？她是誰？你說！」她沒有做錯，所以一定是第三者的錯。



「我沒有！你別胡扯。」男人最討厭被冤枉這回事。



「那為甚麼？我做錯了甚麼！」她哭了。



「就是你一切都做得太對……太要求沒有錯。」他回復冷靜，痛苦地說。



事隔一個月，她終於離開那個一手建立的家。



坐在娘家的舊睡房，她拿着電腦，追看着他的社交網，發現都沒有更新。



於是，她用他的密碼登入他的社交網戶口，發現已經改了。



她着急：怎麼改了？有事要瞞着我嗎？為何要這樣對我？



她檢查讚過他的貼文的人，檢查他的朋友清單，把她認識的都篩走之後，發現他加了一個女人為朋友。



那個女人，叫Mandy Chung，戶口上沒有個人照片、沒有公開貼文，檔案裏頭的感情生活一欄，寫着：「在一段關係中。」個人簡介則寫着：「不要計較他的過去，我已經擁有他的將來。」



「過去？是說他跟我離過婚嗎？甚麼擁有他的將來！」她在心裏憤怒地質問。



自此，她習慣了每天都檢查他的社交網，打聽他的生活，觀察他收到的留言，緊盯着Mandy Chung有沒有更新。



一年過去，他已經向前看，她卻在原地踏步。



這種事，天天發生，很多人都經歷過。到這一步，不少旁人都會說：「何必執着？」



彷彿，大家都如大師般，早已悟出人間道理。



你會這樣說嗎？



我不會。



我不是她，不會明白她有多痛，即使帶着同理心，我亦只能以自己的經驗去假設、去想像。



有時我想，如果大家都能以「尊重別人的自身經歷」的角度去安慰他人，這個世界，會不會培養出更多驀然回首，豁然開朗的人？



所以，我只會為天下間的失婚人，寄予祝福：願你能重拾打開心窗的力氣，然後發現，那個值得你愛的人，原來早已站在燈火闌珊處。





周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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