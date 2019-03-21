免焗素檸檬蛋糕 清涼酸爽
2019年03月21日 16:30
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鮮黃搶眼的素檸檬蛋糕，軟滑又開胃。（互聯網）
吃甜品，最怕過甜，感覺很膩，IG@milhojascocina教人炮製甜中帶酸的免焗檸檬蛋糕，餅底以健康的杏仁、核桃和燕麥片打造，再加椰子油和有機糖作黏合，輕輕壓在模具內成餅底。蛋糕則以鮮檸檬汁為主，再加檸檬皮增加風味，為了顧及素食者的口味，以杏仁奶或豆奶來代替牛奶，為了令蛋糕的顏色更佳，建議加一點薑黃粉來調味。將餡料均勻倒在餅底上，雪藏至凝固便成。通透的鮮黃色檸檬蛋糕，分外搶眼，入口滑溜而帶微酸，再加上堅果餅底增加口感，吃多兩件都不怕滯。
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材料：
去皮杏仁 60克
核桃 40克
燕麥片 30克
椰子油 30毫升
有機糖 4湯匙
餡料材料：
粟米粉 50克
檸檬汁 125毫升
杏仁奶 600毫升
有機糖 200克
椰子油 4湯匙
檸檬皮 2個
薑黃粉 1/4茶匙
雲呢拿香油 1茶匙
做法：
1.杏仁、核桃和燕麥片攪碎，加入椰子油和糖拌勻，壓在模具內做餅底。
2.檸檬汁加粟米粉拌勻，倒入杏仁奶攪勻，放椰子油、檸檬皮、雲呢拿香油、薑黃粉拌勻，再加有機糖拌勻，倒入模具，冷藏8小時便成。