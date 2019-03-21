免焗素檸檬蛋糕　清涼酸爽

吃甜品，最怕過甜，感覺很膩，IG@milhojascocina教人炮製甜中帶酸的免焗檸檬蛋糕，餅底以健康的杏仁、核桃和燕麥片打造，再加椰子油和有機糖作黏合，輕輕壓在模具內成餅底。蛋糕則以鮮檸檬汁為主，再加檸檬皮增加風味，為了顧及素食者的口味，以杏仁奶或豆奶來代替牛奶，為了令蛋糕的顏色更佳，建議加一點薑黃粉來調味。將餡料均勻倒在餅底上，雪藏至凝固便成。通透的鮮黃色檸檬蛋糕，分外搶眼，入口滑溜而帶微酸，再加上堅果餅底增加口感，吃多兩件都不怕滯。

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材料：

去皮杏仁 60克

核桃 40克

燕麥片 30克

椰子油 30毫升

有機糖 4湯匙



餡料材料：

粟米粉 50克

檸檬汁 125毫升

杏仁奶 600毫升

有機糖 200克

椰子油 4湯匙

檸檬皮 2個

薑黃粉 1/4茶匙

雲呢拿香油 1茶匙



做法：

1.杏仁、核桃和燕麥片攪碎，加入椰子油和糖拌勻，壓在模具內做餅底。

2.檸檬汁加粟米粉拌勻，倒入杏仁奶攪勻，放椰子油、檸檬皮、雲呢拿香油、薑黃粉拌勻，再加有機糖拌勻，倒入模具，冷藏8小時便成。