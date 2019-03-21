【健樂事】補腦最強5大食物

DSE殺到埋身，中、小學亦紛紛進行校內試，莫說同學仔溫書溫到頭昏腦脹，連家長都腦力大作戰，要回復元氣，可以多進食補腦食物，因為補腦食物對增進記憶力、保持腦細胞活躍都大有用處，要是每天能吃對的食物，對腦部功能有正面的影響。此外，現代人工作繁忙、勞心勞力，精神壓力大，久而久之對腦部功能都會有影響，同樣需要補腦。



【核桃之外的選擇】

作為人體最重要的器官之一，腦部需要大量養分供給，若然缺乏持續的葡萄糖作能量供應，便會出現動作遲鈍、昏昏欲睡，甚至感到暈眩，繼而暈倒。眾所周之，核桃是有效補腦的食物之一，全因核桃含有大量的抗氧化物質，還有亞麻酸，能於人體內轉換成DHA的物質，所以對大腦的發育和延緩大腦衰老有甚大幫助，除了核桃外，其實還有多種食物對補腦有大裨益。





1.魚類

魚類的脂肪即魚油所含的奧米加3脂肪酸不但能保護心臟，更能讓頭腦靈光，記憶力佳。腦部有50%以上是不飽和脂肪（包括奧米加3脂肪酸），奧米加3脂肪酸中的DHA更是神經細胞膜中非常重要的成分，因此要幫助腦部細胞運送營養並清除廢物，必須要吸收足夠的DHA，故食魚不但能提高記憶力，更能預防記憶力衰退。既然DHA如此舉足輕重，建議成年人每周可吃2兩3次魚，而且可選吃含有豐富DHA及O奧米加3脂肪酸的三文魚、沙甸魚或秋刀魚等。



2.菠菜

含有大量維他命C、C、B1、B2和E等抗氧化物質的菠菜，是腦細胞代謝的最佳供應者之一，能保護腦細胞不受年齡增長而損害，此外，菠菜還含有豐富的葉綠素，同樣具健腦作用，故每天適量食用菠菜，可以達致增強記憶力之效。由於菠菜同時含有豐富的維他們A，也能保障視力。



3.木耳

近年漸多人食用的木耳，營養成分豐富，包括蛋白質、脂肪、多糖類、礦物質、維他命等，當中的卵磷脂成分，能幫助腦部與中樞神經發育、強化記憶力、集中力的效用。



4.雞蛋

相信大家都知，雞蛋是營養豐富的食物，其中蛋黃含奧米加3脂肪酸、膽固醇、卵磷脂、鐵質、多種維他命（包括A、B、D、E、K）、類胡蘿蔔素、葉酸、膽鹼、生物素、硒等，當中所含的DHA、卵磷脂成分，經過人體吸收消化後，會釋出膽鹼至腦內，有助改善記憶力，補腦部所需營養，正到爆！



5.藍莓

莓果類所含的抗氧化物可說是強力那一種，對於減慢因年齡增長而退化的記憶力有相當效力，其中以藍莓富含能保護腦部的抗氧化物，對腦部抗老化的效用特別高，不但活化腦力，更能增強記憶力。



