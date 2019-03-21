灣景國際灣景廳春日呈獻　「日韓廚房」自助晚餐

問到港人食買玩旅遊勝地，日本及韓國必定名列前茅，今個4至6月，灣景國際灣景廳「日韓廚房」自助晚餐將幻化成居酒屋及韓食屋，以優質的食材及傳統的烹調手法，帶你於一夜間穿梭日韓，既有矜貴的香煎日本鹿兒島A4黑毛和牛、滋補養生的高麗人蔘雞湯，還有鮮甜的冰鎮北海道栗毛蟹，讓舌尖盡情「味遊」兩國。



點題美饌與冰鎮海鮮

每位享用自助餐的顧客均可獲贈一客香煎日本鹿兒島A4黑毛和牛，選用肉味濃郁的西冷部位，煎至標準的6~7成熟，不油不膩，入口甘香鬆化。一系列精緻美食包括惹味的韓式肥牛炒粉絲、香脆的韓式海鮮煎餅、鬆化的吉列芝士黑豚肉、酸甜清香的蜜桃咕嚕日本土雞、香滑誘人的明太子焗廣島蠔、韓式泡菜、涼拌大豆芽、昆布沙律等，每款都富有代表性。



一向廣受歡迎的加拿大雪花蟹腳、新西蘭生蠔、翡翠螺、鮮蜆、鮮蝦及新西蘭青口等冰鎮海鮮均會輪流供應；各式刺身包括三文魚、八爪魚、^鯛魚、北海道帶子、希靈魚、甜蝦、*北寄貝、*劍魚及*吞拿魚等多達8種款式亦會源源輪流奉上。另外，當然不少得各式新鮮沙律、切肉等冷盤，熱葷則有燒美國西冷牛扒及燒羊架、北京片皮鴨、砵酒慢煮牛肋條、美式醬燒豬肋骨、紅酒燴牛尾、印度咖喱羊肉、香煎鱸魚柳配香辣菠蘿莎莎等，絕不欺場。



點題美饌與冰鎮海鮮

每位享用自助餐的顧客均可獲贈一客香煎日本鹿兒島A4黑毛和牛，選用肉味濃郁的西冷部位，煎至標準的6~7成熟，不油不膩，入口甘香鬆化。一系列精緻美食包括惹味的韓式肥牛炒粉絲、香脆的韓式海鮮煎餅、鬆化的吉列芝士黑豚肉、酸甜清香的蜜桃咕嚕日本土雞、香滑誘人的明太子焗廣島蠔、韓式泡菜、涼拌大豆芽、昆布沙律等，每款都富有代表性。



一向廣受歡迎的加拿大雪花蟹腳、新西蘭生蠔、翡翠螺、鮮蜆、鮮蝦及新西蘭青口等冰鎮海鮮均會輪流供應；各式刺身包括三文魚、八爪魚、^鯛魚、北海道帶子、希靈魚、甜蝦、*北寄貝、*劍魚及*吞拿魚等多達8種款式亦會源源輪流奉上。另外，當然不少得各式新鮮沙律、切肉等冷盤，熱葷則有燒美國西冷牛扒及燒羊架、北京片皮鴨、砵酒慢煮牛肋條、美式醬燒豬肋骨、紅酒燴牛尾、印度咖喱羊肉、香煎鱸魚柳配香辣菠蘿莎莎等，絕不欺場。



王牌雪糕甜品孖住上

精選甜品方面，特別推介日式芝士梳乎厘，現場即焗，新鮮香甜，還有味道酸甜有致的高知縣柚子蜂蜜慕絲蛋糕，以及抹茶控必吃的宇治抹茶木糠布甸等，絕對不容錯過。餐廳每晚供應共a8款口味的王牌甜品——瑞士名牌MÕVENPICK雪糕，更有白酒西柚啫喱、意大利芝士餅、甜甜圈、芒果慕絲蛋糕、楊枝甘露、薑汁鮮奶燉蛋白、蘋果金寶芝士蛋糕等，感覺圓滿。



^只限於星期一至四供應 *只限於星期五至日、公眾假期及前夕供應

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自助晚餐優惠：

（一）免付加一優惠價

星期一至四：成人及長者 HK$418、小童 HK$298

星期五至日、公眾假期及前夕：成人及長者 HK$448、小童 Hk$338

（二）生日優惠

壽星全枱每位按免付加一優惠價再減HK$30

*壽星須於入座時出示有效證明文件方可享生日優惠

（三）餐飲優惠

每6位成人或長者惠顧可獲贈Tiger生啤2升（只限堂食）

**所有優惠須於成功訂位當日起3天內預繳每位Hk$100訂金

備註：有效期由2019年4月1日至6月30日

（價目及優惠不適用於5月11~12日及6月15~16日），每枱最多12位享用，及受條款及細則約束。



網上預訂特別禮遇及優惠：

‧ 凡透過全新網上平台預訂2019年4月1~4日之自助晚餐，每日首3個預訂可免費獲贈Ingrid Millet英格蜜兒護膚禮品包1份，價值$3,420。

‧ 凡透過全新網上平台預訂2019年4月1日至6月30日之自助晚餐，可享：

星期一至四：成人及長者 HK$368、小童 HK$248

星期五至日、公眾假期及前夕：成人及長者 HK$398、小童 HK$288

每2位成人或長者惠顧可獲贈180毫升日本清酒1支（只限堂食）

詳情將於灣景國際Facebook專頁@TheHarbourviewHongKong公佈



「日韓廚房」自助晚餐

日期：2019年4月1日至6月30日

時間：每晚6:30pm~9:30pm

價錢：

星期一至四：成人HK$498、長者HK$458、小童HK$358

星期五至日、公眾假期及前夕：成人HK$538、長者HK$478、小童HK$378

*另收加一服務費

地址：香港灣仔港灣道4號灣景國際1樓

訂座或查詢： 3909 9088

WhatsApp： 5721 2553

電郵：harbourrestaurant@theharbourview.com.hk

網址：https://theharbourview.com.hk