平成拉打終極戰佐藤健回歸

日本新天皇即將繼位，代表平成年代步入終結期。對於拉打（幪面超人）粉絲來說，平成年代由2000年的《幪面超人古迦》到今年的《幪面超人Zi-O》，剛好有20套特攝英雄片。東映乘勢加推平成最後一套拉打電影《幪面超人平成Generations Forever》，結集歷年主角抵抗強敵，更找來當年飾演電王的影星佐藤健回歸，聯手打造平成終極戰。



《幪面超人》歷年來孕育出不少男星，除了今次於《幪面超人平成Generations Forever》回歸的佐藤健，《幪面超人古迦》便是由型男小田切讓主演，還有《幪面超人W》的菅田將暉、《幪面超人Fourze》的福士蒼汰等，可說是男星搖籃。不過當男星藉着幪面超人上位後，初出道的青澀表現和變身動作，往往成為出名後的黑歷史。如小田切讓便曾公開表示不喜歡特攝片，之後亦再無客串過幪面超人電影。



正因如此，現時已大紅大紫的佐藤健，今次願意再演電王，不少粉絲都感到驚喜，這套特攝片於2007年首播，當時佐藤健一人分飾八種人格角色而成名。今次電影版開拍時，不僅沒有佐藤健的劇本，其拍攝日程亦標記為休息，可說保密工夫十足。他再次現身，亦呼應了當年《幪面超人電王》大結局的台詞「總有一天，未來見……」。



猶記得上一套拉打電影《幪面超人平成 GENERATIONS FINAL BUILD & EX-AID with 傳說幪面超人》，已用上「衝擊之平成最終章」作宣傳口號，但今次於香港上映的《幪面超人平成Generations Forever》，卻是真正平成年代最後的拉打電影，截至2月底日本累積票房已超過15億日圓。故事以《幪面超人Zi-O》及《幪面超人Build》的世界為骨幹，描述Zi-O常磐莊吾及BUILD桐生戰兔的夥伴無故失憶，加上神秘敵人泰德出現，在連串戰鬥中BUILD更被洗腦及操縱。為了找出真相，Zi-O來到初代平成幪面超人誕生之地，與一眾平成幪面超人聯手對抗強敵。