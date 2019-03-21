持續進修基金加碼！快啲搵嘢讀

持續進修基金（CEF）終於加碼了！

對有意進修加強職場裝備的人士來說，絕對是一大喜訊。由今年4月1日起，資助上限將由每人1萬元，增加至2萬元，而申請基金的年齡上限，亦由65歲提高至70歲，並撤銷申領時限和次數限制。對於一些曾開啟戶口，可能因超過指定年期被凍結戶口，致令無法再申領剩餘津貼的人士，有關方面決定解凍相關戶口，相關人士可繼續申領餘下的津貼。

持續進修基金的課程種類多元化，範疇涵蓋商業服務、設計、金融服務業、語文、物流業、旅遊業、創意工業、工作間的人際及個人才能等。以下精選其中三個課程，可會是你自我增值的目標？



【精選課程推介】

課程名稱：Certificate in German（Introductory）

推介原因：德語是公認的「世界上最難學語言之一」，但偏偏近年愈來愈多人勇於接受挑戰。此課程適合毫無或甚少德語基礎的人士報讀，內容針對聽、寫、讀、講這四大方面，完成課程後，學員應可應付日常簡單對答、個人介紹等，和德國人交朋友不是夢。

舉辦機構：香港大學專業進修學院



課程名稱：電影特效合成專業證書

推介原因：電影工業是本港創意工業的焦點之一，也是不少年輕人追夢的地方。此課程針對電影特效合成的知識，包含3個單元，分別是有關視覺效果合成、數碼場景合成設計、視覺效果電影攝影。下一個金像導演，說不定就是你！

舉辦機構：香港知專設計學院



課程名稱：外展三天證書課程

推介原因：透過富挑戰性和激勵身心的活動，有助我們超越自我。這個三日兩夜的外展體驗，學員可跟不同背景的隊友互相砥礪，發掘潛能，改變自我，建立自信和強化意志，敢於打破舊有思維，展現嶄新的視野。

舉辦機構：香港外展訓練學校



持續進修基金網頁：https://www.wfsfaa.gov.hk/cef/tc/preparation/overview.htm