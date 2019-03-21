中醫護目有法　消除眼睛疲勞

都市人習慣做「低頭族」，經常近距離看手機或電腦螢幕，令眼睛長期處於緊張狀態，容易出現乾澀、迎風流淚、眼脹、視覺模糊、眼眶痠痛等後遺症。特別是長期在冷氣間或高燥熱環境中工作、常用電腦者、職業駕駛員、經常佩戴隱形眼鏡及接受過矯視手術的人士等，若不注意眼晴保健和調理，很有機會引發頑固乾眼症或其他眼疾。想擁有一雙炯炯有神的眼睛，一於聽聽中醫師的護目小貼士，擊退眼睛疲勞。



【護眼小貼士】

1.每次使用電腦半小時便應休息10分鐘，讓雙眼抖一抖。

2.勤眨眼亦可令眼睛保持濕潤，不過切忌讓眼睛直接對正風口位。

3.用熱毛巾敷眼睛3至5分鐘，可保持油脂分泌暢通，增加保濕度。

4.每天讓眼球上下左右轉動幾分鐘，不只有助矯正近視、散光，也可增加眼部血液供應，改善白內障和青光眼。

5.眼睛經常近距離視物會使睫狀肌收緊，建議定時看向街外遠景，以放鬆肌肉。

6.電腦、電話螢幕所發出的亮光，不論強弱都會對眼睛造成刺激，如眼睛出現疲倦、不適的情況，不妨戴上眼罩休息，免再受光的滋擾。



【明目食療】

決明子桂圓茶

材料︰決明子10克、桂圓肉約10顆

製法︰將材料同時放入杯中，用沸水沖泡，加蓋，15分鐘後便可飲用。

注意︰脾胃虛寒、孕婦、低血壓患者不宜常飲。



桑椹關沙苑煲水鴨

材料：關沙苑三錢、桑椹一両、水鴨一隻、生薑3片

製法：先將水鴨汆水，凍水下所有材料，水沸後慢火煲二小時。



枸杞蜂蜜菊花茶

材料︰白菊花6克、枸杞子10克、適量蜂蜜

製法︰取白菊花、枸杞子放入茶杯中，用開水沖泡，溫浸10至15分鐘以後加入適量蜂蜜，即可飲用。



【護眼明目穴位按摩】

囱會

位置︰位於頭部，正中線上，前髮際正中直上2吋。

按摩︰每天早晚各揉按囟會1次，每次1-3分鐘。



上關

位置︰位於面部，顴弓上緣中央凹陷中。

按摩︰用指腹輕輕揉按上關1-3分鐘。



目窗

位置︰位於頭部，前髮際上1.5吋，瞳孔直上。

按犘︰將指腹置於目窗上垂直揉按，每天早晚各1次，每次1-3分鐘。