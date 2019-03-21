老爹鞋熱潮　今季再升溫

潮流就是這樣，儘管大家都說它很醜，但醜又如何？只要得到潮人的加持，再醜都可以變成潮流。說的就是那款Dad Shoes老爹鞋，這款外形笨重的運動鞋，其火熱程度實在是勢不可當，今年更是持續燃燒，潮人爭相追捧的老爹鞋魅力不減，所以還未入手的你，今季買都仲未遲。



這款上世紀80、90年代流行過的鞋款，拜復古運動風潮所賜，如今再次席捲而來。老爹鞋又叫Chunky Sneaker，翻譯過來即是笨重的運動鞋，加上超厚鞋底令其外形土氣至極，所以大部分人的第一個印象就是醜，但偏偏成為潮人心頭好。而引發老爹鞋熱潮的推手就是BALENCIAGA，繼那雙人氣最高的Triple S後，品牌再推另一爆款鞋Track，鞋身採用了透氣網布和層層疊的設計，動感的外形，兼具戶外機能性，可以跑步登山，因此不只是一雙潮鞋，更是一雙真正的運動鞋。



眼看Triple S瞬間爆紅，時尚大牌當然唔執輸來搶食這塊大餅，Louis Vuitton、CHANEL、Gucci和Chloe都各自研發自家的鞋款，讓模特兒穿上舒適的老爹鞋行Catwalk；此外adidas、Reebok、PUMA和Fila各家運動品牌亦紛紛推出各式各樣的老爹鞋。今個春夏甚麼款式最流行？混色設計依然是大熱元素，但白色、粉色亦將是春夏季的大流行，是搭配清新造型必備。



對於這樣厚重的老爹鞋，怎樣搭配才不顯得笨拙又有型？從街拍潮人的身上自然會學到穿搭技術，事實上老爹鞋並不難搭，如果是Casual着法，搭配牛仔褲、九分褲或束腳褲，都是穩陣又好看的選擇。愛穿裙子的你可以穿嗎？當然可以，看潮女以飄逸長裙來搭配的老爹鞋，女性化與運動風格所營造的反差，效果是意想不到地好看，帥氣又溫柔。也有潮女大膽用西裝套裝搭配老爹鞋，令端莊的西裝添上活力潮味。